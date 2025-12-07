Procura por previsões aumenta em Belém e movimenta até R$ 10 mil por mês

O encerramento do ano movimenta diversos setores da economia paraense; entre eles, um se destaca por instigar a curiosidade sobre o futuro: as previsões de jogos como tarô e búzios. Praticantes dessas artes divinatórias em Belém explicam que o faturamento com a atividade pode chegar, em média, a R$ 10 mil mensais e R$ 1.500 diários, a depender da rotina de cada profissional e da demanda dos clientes. A ocupação de esotérico é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sob o código 5168-05 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que engloba profissões como tarólogo, cartomante, vidente, quirologista, quiromante e radioestesista.

É comum notar a demanda por esse tipo de serviço crescer durante o fim do ano, quando as previsões se tornam uma espécie de guia para as pessoas, apontando caminhos em diferentes áreas da vida. No entanto, como afirma a Mãe Janaina de Xangô, dirigente da casa de axé Templo da Cigana, que joga tarô e búzios na cidade, a demanda de janeiro é igualmente intensa ou até superior à do mês de dezembro. Segundo ela, jogos feitos neste mês ainda tendem a ser guiados pela energia do ano atual, o que leva muitos a aguardarem a virada de ano.

“O mês de dezembro é um mês que eu já não gosto muito de jogar, inclusive minha agenda está cheia e a procura está muito alta, mas eu já seguro as pessoas mais para janeiro. E, em janeiro, há uma disparada grande que passa desse valor de 10 mil. A média no primeiro mês do ano, nos dias mais tranquilos, fica nessa faixa de 8 a 12 mil, e, às vezes, chega até 15 mil”, explica Janaina.

"Eu não vivo do Santo, mas para o Santo”

Essa estimativa de faturamento é diretamente influenciada pelo tempo disponível, já que ela precisa equilibrar as atividades dos jogos com um emprego formal durante o dia. “Eu não vivo do Santo, mas para o Santo”, descreve sobre a sua relação com a prática, que ultrapassa a técnica e se junta com o espiritual, em especial no caso dos búzios. O tarô, por outro lado, é algo mais técnico, que, embora também pratique, dedica menos tempo.

Mãe Janaina conta que a procura alta é tanto para o jogo de búzios quanto para o de cartas, além dos trabalhos espirituais. A consulta de tarô custa R$ 50, enquanto o jogo de búzios sai por R$ 100. Segundo ela, devido à demanda deste ano, cerca de 90% dos atendimentos foram de búzios, repassando o tarô para algumas filhas de santo. Em média, estima que realiza 15 jogos por dia e destaca que seu terreiro é bastante procurado tanto para consultas quanto para trabalhos espirituais e giras.

Os jogos acontecem tanto no formato presencial quanto no virtual, com clientes nacionais e internacionais, em sessões de aproximadamente uma hora de duração. Intercalando com sua rotina de trabalho e demais afazeres, os horários em que costuma jogar variam bastante, com inícios entre 12h e 18h, mas sempre se estendendo por altas horas, indo até as 3h.

“O meu jogo de búzios dura em média uma hora contada no relógio. E, às vezes, mesmo que eu esteja jogando búzios, eu ainda acabo abrindo umas cartas para o cliente. Então já acabo juntando os dois; por isso, o meu jogo leva em média uma hora certinha no relógio. Tipo assim, eu abro o jogo e o orixá fecha em uma hora. É incrível!”, afirma Janaina.

Nas cartas

O pesquisador e tarólogo paraense Hermes Silva, que trabalha exclusivamente com o tarô, conta que sua demanda também depende do seu tempo disponível, mas que possui clientes fidelizados, tendo poucas variações de novos clientes. Os que sobressaem chegam em períodos aleatórios, mas ele reconhece o aumento no fim deste ano, superior ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de R$ 1.000 a R$ 1.300.

Entre as estratégias que vem adotando no serviço, está a aproximação com os consumidores, em especial através das redes sociais, com investimentos em marketing e exposição nas redes para anunciar seus pacotes e evidenciar seu trabalho, o que ele acredita que deve trazer mais clientes e aumentar o faturamento deste ano.

No seu caso, o preço das leituras varia conforme a modalidade do pacote, sendo as perguntas soltas a R$ 20, três perguntas por R$ 60, meia hora de consulta a R$ 70 e uma hora cheia sai a R$ 120. Ele conta que também aposta em leituras nichadas, para cada tipo de necessidade que mais se destaca, a exemplo das leituras sobre relacionamento.

“Tenho alguns jogos específicos, como o templo de Afrodite, que é um jogo de relacionamentos; o templo do diabo, que também é um jogo de relacionamentos, mas para quando você está suspeitando que a pessoa está traindo, ou está driblando a sua confiança. Basicamente é isso, eu tenho tanto por pergunta, se a pessoa quiser só pagar perguntas, ou se ela quiser pagar o tempo”, explica sobre suas modalidades.