O Liberal chevron right Astral chevron right

Saiba como descobrir sua carta de Tarot anual e se preparar para as oportunidades em 2026

Com a descoberta, você também poderá saber quais serão os desafios que aparecerão durante o ano

Victoria Rodrigues
fonte

Quando for descobrir a sua carta para 2026, escolha um ambiente calmo e silencioso. (Foto: Reprodução/ Canva)

No final do ano, muitas pessoas utilizam dos conhecimentos relacionados à numerologia para descobrir quais serão as oportunidades e os desafios que elas vão enfrentar ao longo de 365 dias. Dentro desse cenário, existem as cartas do Tarot que mostram as tendências para o ano inteiro e que muitas pessoas farão para 2026 a fim de descobrirem sua carta entre os 22 Arcanos Maiores. 

Passo a passo de como descobrir a Carta do Tarot 2026:

  • Primeiro, pegue o seu bloco de cartas com os 22 Arcanos Maiores;
  • Encontre um lugar silencioso e faça três respirações profundas;
  • Após fazer isso, mentalize a frase: “O que preciso saber sobre o meu 2026?”;
  • Embaralhe e revele a primeira carta: ela é a sua carta de Tarot 2026;
  • Confira as oportunidades e desafios da carta logo abaixo!

Significado dos 22 Arcanos Maiores

  • O Mago

    • Oportunidades: use sua criatividade e habilidades para encontrar novos caminhos.
    • Desafios: evite tomar decisões precipitadas e equilibre o entusiasmo e a disciplina.

  • A Sacerdotisa

    • Oportunidades: procure se conectar com o seu mundo interior e siga sua intuição.
    • Desafios: aprenda a lidar com a pressão externa e evite a reclusão excessiva.

  • A Imperatriz

    • Oportunidades: busque expandir a sua criatividade e cultive relações profundas.
    • Desafios: mantenha o equilíbrio nas demandas para não se sobrecarregar.

  • O Imperador

    • Oportunidades: busque liderar e tomar decisões importantes com firmeza.
    • Desafios: aprenda a equilibrar a autoridade com a compreensão das emoções.

  • O Papa

    • Oportunidades: as melhores chances estão no sendo da ética e da fé.
    • Desafios: mantenha a mente aberta, mas respeitando a diversidade de crenças.

  • Os Enamorados

    • Oportunidades: procure ter mais confiança em seus relacionamentos afetivos.
    • Desafios: tenha clareza nas relações pessoais e no que você realmente deseja.

  • O Carro

    • Oportunidades: utilize sua determinação para vencer os desafios e os obstáculos.
    • Desafios: busque desacelerar quando for necessário e equilibre o ritmo da jornada.

  • A Justiça

    • Oportunidades: tenha discernimento para tomar decisões justas e resolver conflitos.
    • Desafios: permita ouvir sua intuição e não ser todo o tempo racional.

  • O Eremita

    • Oportunidades: busque momentos de silêncio para se conectar consigo mesmo(a). 
    • Desafios: interaja com as pessoas para não se afastar do calor humano.

  • A Roda da Fortuna

    • Oportunidades: navegue pelas mudanças e encontre o equilíbrio nas mudanças.
    • Desafios: não seja afetado pela negatividade e aceite o fluxo natural das coisas.

  • A Força

    • Oportunidades: use a intuição para enfrentar desafios com serenidade e persuasão.
    • Desafios: aja sempre com coragem equilibrada, conectada ao coração e à mente.

  • O Pendurado

    • Oportunidades: desenvolva uma nova visão sobre as suas forças e limitações.
    • Desafios: aceite as adversidades como parte de seu crescimento pessoal.

  • A Morte

    • Oportunidades: aproveite as mudanças inevitáveis para se fortalecer na vida.
    • Desafios: busque nunca fugir do medo real das mudanças e das perdas. 

  • A Temperança

    • Oportunidades: cultive a paciência e não tenha pressa para resultados imediatos.
    • Desafios: aja de forma equilibrada e não se entregue à ansiedade do cotidiano.

  • O Diabo

    • Oportunidades: realize mudanças, mas apenas com a certeza do que você quer.
    • Desafios: não se entregue à impulsividade, pois ela pode desarmonizar relações.

  • A Torre

    • Oportunidades: as rupturas devem ser encaradas como oportunidades boas.
    • Desafios: não se abale pela insegurança e lide com imprevistos com firmeza.

  • A Estrela

    • Oportunidades: utilize sua fé e confiança para encarar dificuldades durante o ano.
    • Desafios: não complique as coisas e mantenha o foco em seus objetivos.

  • A Lua

    • Oportunidades: confie na capacidade de tomar decisões pelo seu próprio instinto.
    • Desafios: não se deixe consumir por ilusões e nem por traumas do passado.

  • O Sol

    • Oportunidades: aproveite esse ano de otimismo para realizar seus projetos.
    • Desafios: evite resistir ao processo de renovação, porque ele é necessário.

  • O Julgamento

    • Oportunidades: abra-se para a evolução no campo pessoal e profissional.
    • Desafios: procure lidar bem com a incerteza e a instabilidade emocional.

  • O Mundo 

    • Oportunidades: conclua projetos, feche ciclos e alcance o equilíbrio em sua vida.
    • Desafios: não procrastine em seus projetos, porque esse será um ano decisivo.

  • O Louco

    • Oportunidades: use a criatividade e a liberdade para explorar novos caminhos.
    • Desafios: mantenha sempre o equilíbrio entre a coragem e a responsabilidade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

cartas

tarot

22 arcanos maiores

ano

2026
Astral
