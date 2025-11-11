Saiba como descobrir sua carta de Tarot anual e se preparar para as oportunidades em 2026
Com a descoberta, você também poderá saber quais serão os desafios que aparecerão durante o ano
No final do ano, muitas pessoas utilizam dos conhecimentos relacionados à numerologia para descobrir quais serão as oportunidades e os desafios que elas vão enfrentar ao longo de 365 dias. Dentro desse cenário, existem as cartas do Tarot que mostram as tendências para o ano inteiro e que muitas pessoas farão para 2026 a fim de descobrirem sua carta entre os 22 Arcanos Maiores.
Passo a passo de como descobrir a Carta do Tarot 2026:
- Primeiro, pegue o seu bloco de cartas com os 22 Arcanos Maiores;
- Encontre um lugar silencioso e faça três respirações profundas;
- Após fazer isso, mentalize a frase: “O que preciso saber sobre o meu 2026?”;
- Embaralhe e revele a primeira carta: ela é a sua carta de Tarot 2026;
- Confira as oportunidades e desafios da carta logo abaixo!
VEJA MAIS
Significado dos 22 Arcanos Maiores
-
O Mago
- Oportunidades: use sua criatividade e habilidades para encontrar novos caminhos.
- Desafios: evite tomar decisões precipitadas e equilibre o entusiasmo e a disciplina.
-
A Sacerdotisa
- Oportunidades: procure se conectar com o seu mundo interior e siga sua intuição.
- Desafios: aprenda a lidar com a pressão externa e evite a reclusão excessiva.
-
A Imperatriz
- Oportunidades: busque expandir a sua criatividade e cultive relações profundas.
- Desafios: mantenha o equilíbrio nas demandas para não se sobrecarregar.
-
O Imperador
- Oportunidades: busque liderar e tomar decisões importantes com firmeza.
- Desafios: aprenda a equilibrar a autoridade com a compreensão das emoções.
-
O Papa
- Oportunidades: as melhores chances estão no sendo da ética e da fé.
- Desafios: mantenha a mente aberta, mas respeitando a diversidade de crenças.
-
Os Enamorados
- Oportunidades: procure ter mais confiança em seus relacionamentos afetivos.
- Desafios: tenha clareza nas relações pessoais e no que você realmente deseja.
-
O Carro
- Oportunidades: utilize sua determinação para vencer os desafios e os obstáculos.
- Desafios: busque desacelerar quando for necessário e equilibre o ritmo da jornada.
-
A Justiça
- Oportunidades: tenha discernimento para tomar decisões justas e resolver conflitos.
- Desafios: permita ouvir sua intuição e não ser todo o tempo racional.
-
O Eremita
- Oportunidades: busque momentos de silêncio para se conectar consigo mesmo(a).
- Desafios: interaja com as pessoas para não se afastar do calor humano.
-
A Roda da Fortuna
- Oportunidades: navegue pelas mudanças e encontre o equilíbrio nas mudanças.
- Desafios: não seja afetado pela negatividade e aceite o fluxo natural das coisas.
-
A Força
- Oportunidades: use a intuição para enfrentar desafios com serenidade e persuasão.
- Desafios: aja sempre com coragem equilibrada, conectada ao coração e à mente.
-
O Pendurado
- Oportunidades: desenvolva uma nova visão sobre as suas forças e limitações.
- Desafios: aceite as adversidades como parte de seu crescimento pessoal.
-
A Morte
- Oportunidades: aproveite as mudanças inevitáveis para se fortalecer na vida.
- Desafios: busque nunca fugir do medo real das mudanças e das perdas.
-
A Temperança
- Oportunidades: cultive a paciência e não tenha pressa para resultados imediatos.
- Desafios: aja de forma equilibrada e não se entregue à ansiedade do cotidiano.
-
O Diabo
- Oportunidades: realize mudanças, mas apenas com a certeza do que você quer.
- Desafios: não se entregue à impulsividade, pois ela pode desarmonizar relações.
-
A Torre
- Oportunidades: as rupturas devem ser encaradas como oportunidades boas.
- Desafios: não se abale pela insegurança e lide com imprevistos com firmeza.
-
A Estrela
- Oportunidades: utilize sua fé e confiança para encarar dificuldades durante o ano.
- Desafios: não complique as coisas e mantenha o foco em seus objetivos.
-
A Lua
- Oportunidades: confie na capacidade de tomar decisões pelo seu próprio instinto.
- Desafios: não se deixe consumir por ilusões e nem por traumas do passado.
-
O Sol
- Oportunidades: aproveite esse ano de otimismo para realizar seus projetos.
- Desafios: evite resistir ao processo de renovação, porque ele é necessário.
-
O Julgamento
- Oportunidades: abra-se para a evolução no campo pessoal e profissional.
- Desafios: procure lidar bem com a incerteza e a instabilidade emocional.
-
O Mundo
- Oportunidades: conclua projetos, feche ciclos e alcance o equilíbrio em sua vida.
- Desafios: não procrastine em seus projetos, porque esse será um ano decisivo.
-
O Louco
- Oportunidades: use a criatividade e a liberdade para explorar novos caminhos.
- Desafios: mantenha sempre o equilíbrio entre a coragem e a responsabilidade.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA