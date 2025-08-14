Marte em Libra: confira as mensagens e dicas de tarot para essa fase astral

O planeta Marte entrou no signo de Libra no dia 6 de agosto e, desde então, a energia da Terra tem se tornado cada vez mais equilibrada durante esse novo ciclo. Para a Astrologia, esse período é marcado pelo sentimento de sair da inércia e ir atrás dos seus desejos, mesmo que essa ação custe alguns conflitos no meio do processo.

Mas você já parou para pensar por que a presença de Marte é tão importante nessa fase astral? Na verdade, o planeta representa o instinto humano de agir, decidir e conquistar propósitos. Além disso, a posição de Marte no mapa astral de cada um pode revelar onde as pessoas sentem mais urgência com relação aos problemas.

Já no signo de Libra, de modo mais específico, as características desse período são mais intensas em razão da tentativa de equilibrar a vontade pessoal e a harmonia entre todos. Esses acontecimentos podem levar as pessoas a esconder a raiva em situações difíceis do dia a dia e, principalmente, adiar decisões muito importantes.

VEJA MAIS

Veja as 3 mensagens para o período de Marte em Libra

Primeira mensagem

Ao longo deste ciclo, as cartas do tarot preveem um momento de transição nas relações e uma busca por encerramentos de ciclos que estavam estagnados na vida, tanto pessoal quanto profissional. Somado a essas transformações, também é importante nesse ciclo que se tenha em mente um propósito claro que possa reorganizar as prioridades e canalizar essa energia em algo maior, na mudança.

Segunda mensagem

A mensagem de número dois mostra necessário sair de sua zona de conforto e, por isso, mudanças e decisões impensadas podem acontecer com pessoas que já estavam com relações frágeis há muito tempo. A dica nesse momento é para que você não fuja dessas transformações, tenha mais consciência e ainda procure por saídas corretas de uma forma mais desperta possível.

Terceira mensagem

Já a terceira mensagem indica que o impulso em determinadas decisões pode colocar em risco ilusões, seguranças internas e até mesmo expectativas irreais acerca de si mesmo. Por exemplo, talvez você espere por devoluções e reconhecimentos que não cheguem, o que pode fazer com que gere frustração e sentimentos de injustiça emocional nas relações sociais ou na profissão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)