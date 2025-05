Dia do Tarot: Descubra qual carta representa seu signo e o que ela revela sobre você

O Dia do Tarot, celebrado neste domingo, 25 de maio, é um convite para mergulhar no simbolismo, na intuição e no poder transformador das cartas. Quando combinamos o tarot com a astrologia, surge uma conexão mística entre os Arcanos Maiores e os signos do zodíaco — cada carta reflete traços marcantes de personalidade, desafios e caminhos de evolução. A plataforma Astrolink explica a conexão mística entre os signos e o tarot. Confira!

A seguir, veja qual carta representa o seu signo e o que ela revela sobre você:

♈ Áries – O Imperador

Liderança e atitude

A carta do Imperador simboliza força, ação e autoridade — características que definem o espírito ariano. Áries tem a coragem de liderar, tomar decisões e construir sua própria jornada com determinação.

♉ Touro – O Hierofante (ou Papa)

Tradição e valores sólidos

O Hierofante representa sabedoria ancestral, conexão com o sagrado e estabilidade. Touro se identifica com essa energia ao valorizar raízes profundas, segurança e princípios bem definidos.

♊ Gêmeos – Os Enamorados

Escolhas e conexões

Versátil e curioso, Gêmeos se vê nos Enamorados, uma carta ligada às decisões do coração e à multiplicidade de caminhos. É sobre viver entre ideias e afetos, escutando a voz interna mesmo diante da dúvida.

♋ Câncer – A Sacerdotisa

Intuição e profundidade emocional

Câncer compartilha com a Sacerdotisa a sensibilidade e a sabedoria silenciosa. Essa carta representa o mistério, o acolhimento e a escuta interior — qualidades fundamentais para os cancerianos.

♌ Leão – A Força

Coragem e brilho interior

A Força simboliza domínio emocional e poder interno. Assim como Leão, essa carta mostra que a verdadeira força vem do equilíbrio entre paixão e gentileza, firmeza e empatia.

♍ Virgem – O Eremita

Busca por conhecimento e aperfeiçoamento

Virgem encontra afinidade no Eremita, que caminha sozinho em busca de clareza e sabedoria. Representa a introspecção, o refinamento e o desejo constante de melhorar a si mesmo e o mundo ao redor.

♎ Libra – A Justiça

Equilíbrio e senso ético

A carta da Justiça reflete o ideal libriano de harmonia e verdade. É um chamado à ponderação, à clareza nas decisões e ao compromisso com o que é justo — mesmo quando o coração está dividido.

♏ Escorpião – A Morte

Transformação e renascimento

Apesar do nome, a carta da Morte é símbolo de renovação. Escorpião se conecta com essa energia intensa, que representa encerramentos necessários, mudanças profundas e a força da ressurreição interior.

♐ Sagitário – A Temperança

Equilíbrio e expansão consciente

Sagitário, com seu espírito aventureiro e filosófico, se espelha na Temperança — uma carta que mistura opostos e convida ao crescimento com sabedoria. É o equilíbrio entre ação e reflexão.

♑ Capricórnio – O Diabo

Desejo, ambição e liberdade

O Diabo representa os desafios da matéria, das ambições e dos desejos que aprisionam. Capricórnio entende essa energia e aprende a lidar com os próprios limites, buscando liberdade através da responsabilidade.

♒ Aquário – A Estrela

Esperança e visão de futuro

Aquário brilha com a carta da Estrela, símbolo de inspiração, autenticidade e renovação. Representa a luz que guia coletivos, ideias que transformam e a fé no que ainda está por vir.

♓ Peixes – A Lua

Sensibilidade e mistério

Peixes se identifica com a Lua, carta ligada ao inconsciente, aos sonhos e à espiritualidade. É a energia das emoções profundas e do mundo invisível — um lembrete para confiar na intuição.