Oráculos em alta para 2025: Tarot, runas e como consultar o futuro

Todo oráculo tem como finalidade contribuir com os processos de transformações, aconselhamento e autoconhecimento. As consultas a esses meios, seja no Tarot ou nas Runas, servem como um guia para entender as situações e obter um direcionamento. Com o início de um novo ano, você pode utilizar essas ferramentas para direcionar o seu caminho para os meses que virão. Confira abaixo como funciona o tarô e as runas e como consultá-los.

Tarô

No universo místico e espiritual, o tarot funciona como uma ferramenta de projeção psicológica. As cartas do tarô, com seus símbolos e arquétipos, servem como um espelho para a mente inconsciente.

Através de um baralho de 78 cartas, divididas entre dois grupos (Arcanos Maiores e os Arcanos Menores), o verdadeiro valor do tarô está em guiar através de reflexão e possibilidades, transformando-o em um verdadeiro conselheiro em momentos de indecisão.

No ano de 2025 o oráculo será regido pelo arcano Eremita, que representa um ano cheio de introspecção e crescimento pessoal, marcado por desaceleração, desapego e paciência.

Como consultar o tarô?

Se optar por fazer uma consulta de Tarô, é importante procurar um bom profissional. Durante a leitura, você poderá obter informações sobre as possibilidades e tendências para o ano que vem. Isso incluirá situações a serem evitadas, aspectos que precisam de melhoria e atitudes a serem adotadas para alcançar objetivos ou realizar desejos antigos.

​VEJA MAIS:

Como consultar as runas?

As runas são um dos sistemas oraculares mais antigos já conhecidos, tendo origem no povo nórdico, os famosos Vikings, e usado para ajudar a entender situações e responder a perguntas.

Seu alfabeto consiste numa quantidade imensa de letras impressas em pedras cujo sorteio, conforme reza a tradição, permite aconselhamentos, esclarecimentos e previsões. Cada “letra” rúnica tem um significado específico.

Os adeptos das runas acreditam que elas revelam as energias que nos movem no presente, que estão relacionadas com as ações e propósitos do passado

Como as runas funcionam?

Segundo profissionais da área, o jogo de runas não é sobre adivinhação. A ideia é que a pessoa faça uma pergunta ou pense sobre um tema específico. E, quando as runas forem jogadas, ela pegue as peças que darão a resposta de que precisa. Essa escolha não é aleatória, mas, sim, orientada pelo subconsciente em relação à questão pensada.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)