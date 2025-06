Querendo viver um amor? Saiba quais são os signos que vão sair da solteirice ainda em 2025

O Dia dos Namorados passou, deixando casais em clima de romance e muita gente solteira se perguntando quando será a vez de viver um amor verdadeiro. A esperança para alguns, no entanto, continua firme. Aproveitando o momento de fé e expectativa, a taróloga e astróloga Rainha Iza Araújo compartilhou as previsões dos signos que têm mais chances de viver um relacionamento sério ainda em 2025. Saiba quais são:

Segundo ela, Câncer, Libra, Touro e Peixes estão entre os mais favorecidos para encontrar um amor verdadeiro. A expectativa é de conexões profundas, baseadas em afeto, companheirismo e a sensação de estar ao lado da pessoa certa.

Surpresa para os capricornianos

Um destaque especial vai para os nativos de Capricórnio, que podem ser surpreendidos por uma paixão repentina após um longo período de foco nas responsabilidades. “Até o coração do Capricórnio vai derreter igual vela em ritual. Pode vir uma paixão do nada e, quando vê, já está sonhando com chá de panela”, afirma Rainha Iza, com bom humor.

Dicas para quem ainda não encontrou o amor

Para aqueles que ainda não sentiram avanços na vida amorosa, o conselho da taróloga é claro: “Se o amor não vem, a gente se perfuma, se encanta, faz um banho de atração, acende uma vela e vai dar uma volta na esquina!”. Ela também alerta que, em alguns casos, a ausência de um novo romance pode ser um sinal de proteção espiritual.