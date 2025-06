Horóscopo de hoje 17/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 17/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Ignorantes espirituais como somos, é comum que busquemos longe o que está ao alcance de nossa mão. No entanto, há horas em que a percepção parece ficar mais clara e conseguimos valorizar o que está disponível. Em frente.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se você tiver de investir força demais para fazer acontecer suas pretensões, provavelmente os resultados não serão tão compensadores quanto imaginado. Procure ter isso em mente para não enfiar os pés pelas mãos.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A impaciência não vai ajudar, pelo contrário, tende a atrapalhar os bons planos que você colocou em andamento. O assunto é, como conter a impaciência se ela se apresenta como uma emoção absoluta? Resolva essa charada.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

De vez em quando é necessário dizer algumas palavras duras para colocar limites, porque do jeito que as coisas andam no mundo, as pessoas não têm muita noção do que provocam. Esta é sua hora de colocar limites. Em frente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Dizem por aí que a pressa é inimiga da perfeição, mas também há momentos em que se torna necessário sacrificar a perfeição em nome de agir de forma contundente, enquanto as circunstâncias o demandarem. Em frente.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Você não precisa continuar engolindo sapos e levando desaforo para casa, agora é seu momento de revidar e de mostrar firmeza às pessoas que parecem ter se convencido de que você aguentava tudo. É sua hora de revidar.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Vista seu melhor personagem e aja indiretamente para influenciar as pessoas a fazerem o que você deseja, mas como se fosse ideia delas, e não sua. Isso vai requerer manobras sofisticadas de sua parte. Você consegue.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O estado atual do mundo deixa as pessoas desnorteadas, mas como ninguém pode assumir essa condição abertamente, tudo é mascarado com atitudes agressivas. Você não precisa dar importância a essa condição.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mesmo que seu planejamento não esteja completo, é hora de colocar tudo em prática, nem que seja para testar os resultados e ver de que maneira retificar o andamento de tudo. Nada de teoria, muita prática.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há coisas que se solucionam com tempo enquanto há outras que é necessário intervir de imediato, para que não degringolem. Resta saber se você terá discernimento suficiente para distinguir umas das outras.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Enquanto houver suspeitas, haverá também emoções desencontradas, que pela sua própria natureza provocarão distúrbios nos relacionamentos. Isso não é o fim do mundo, mas pode parecer que é. Não é mesmo?

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Quando os ânimos se exaltam em torno de picuinhas, isso indica que há medo acumulado na alma das pessoas envolvidas, e por isso, não vale a pena levar muito a sério a situação, mas deixar passar em brancas nuvens.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)