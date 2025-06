Dia dos Namorados: aprenda 4 simpatias para apimentar a relação e fortalecer o amor

O Dia dos Namorados é comemorado nesta quinta-feira (12/06), e muitos casais pretendem sair da rotina ao longo do dia para aumentar o fogo da paixão com a pessoa amada. A data, marcada por jantares românticos, declarações e presentes, também pode ser uma oportunidade para fortalecer os laços afetivos com a ajuda de rituais poderosos.

VEJA MAIS

Pensando nisso, a taróloga Rainha Iza Araújo compartilhou quatro simpatias que prometem apimentar a relação e reacender a chama do desejo. “Essa ocasião pode ser perfeita para renovar a paixão e criar momentos inesquecíveis com seu parceiro ou parceira”, afirma. Confira abaixo as simpatias:

1. Simpatia para reacender a paixão

Materiais:

• Cravo-da-índia;

• Canela em pau;

• Pétalas de rosas vermelhas.

Como fazer:

Ferva todos os ingredientes juntos em água. Após o banho comum, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a energia do amor e da paixão se ativando em seu corpo.

“Também recomendo o uso do gengibre, que é um poderoso afrodisíaco”, destaca a taróloga.

2. Simpatia para intensificar a atração

Materiais:

• Uma vela vermelha;

• Mel;

• Canela em pó;

• Papel branco;

• Batom vermelho.

Como fazer:

Escreva seu nome no papel com batom vermelho. Polvilhe mel e canela. Dobre o papel três vezes e coloque próximo à vela. Acenda a vela com intenção, concentrando-se no desejo de viver uma experiência intensa e vibrante com seu par.

3. Simpatia deixar a pessoa mais apaixonada

Materiais:

• Um vela rosa;

• Um prato branco;

• Papel branco;

• Caneta vermelha;

• Mel (opcional);

• Fósforos.

Como fazer:

Escreva o nome completo da pessoa amada sete vezes em um papel branco. Em seguida, enrole o papel e coloque-o sob um prato branco. Posicione uma vela rosa sobre o prato — se desejar, pode colá-la sobre o papel usando um pouco de mel. Acenda a vela com fósforo e, enquanto ela queima, faça seu pedido com fé à Pombagira das Sete Encruzilhadas, pedindo que ela abra os caminhos do amor e fortaleça a união entre vocês. Deixe a vela queimar até o fim e, depois, descarte os restos em um jardim ou vaso com flores.

4. Banho de rosas vermelhas com mel

Esse banho energético pode ser feito junto com qualquer uma das simpatias anteriores para potencializar o desejo.

Materiais:

• Pétalas de três rosas vermelhas;

• Uma colher de mel;

• Um litro de água morna.

Como fazer:

Aqueça a água e adicione as pétalas e o mel. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo. Mentalize o amor chegando de forma firme e verdadeira. Seque-se naturalmente, sem usar toalha.

A taróloga também indica os melhores momentos para realizar simpatias com foco no amor e na paixão. “Sexta-feira é o dia do amor, da Vênus, da beleza e do prazer. É o dia das simpatias mais quentes”, recomenda.

Quanto às fases da lua, Iza Araújo destaca: “Lua cheia é a mais poderosa pra desejos carnais, porque tudo floresce e se expande. Já a lua crescente também ajuda quando a gente quer aumentar o fogo”.