Dinheiro, amor e família: carta do tarot para agosto aponta mudanças significativas

A carta do Tarot para agosto de 2025 é A Estrela, o 17º Arcano Maior. Uma escolha que pode ocasionar coisas boas para o mês, já que se trata de uma das cartas mais espirituais do baralho. A Estrela representa pureza, limpeza e renovação. É um chamado para clarear situações, reorganizar emoções e rever comportamentos. Curiosamente, ela também rege todo o segundo semestre de 2025.

Para agosto, a mensagem de A Estrela é clara: é tempo de revisar crenças e atitudes que não colaboram com o bem coletivo. Tudo aquilo que beneficia apenas o indivíduo perde força diante do apelo por mais consciência e empatia.

O tarólogo Leo Chioda reforça que agosto é o momento ideal para repensar posturas e ideias que não estão alinhadas com o bem comum. Agir por impulso ou focar apenas em si mesmo pode trazer consequências. O ideal é buscar equilíbrio, sensibilidade e cooperação.

VEJA MAIS

Amor no Tarot para agosto de 2025

A Estrela traz um sopro de frescor ao campo amoroso. É uma carta que simboliza ternura, energia e recomeços. Como se uma nova chance surgisse para curar o que estava abalado e revitalizar sentimentos esquecidos.

Para quem vive um relacionamento, o arcano promete um respiro na rotina. Mudanças leves, mas significativas, podem reacender a conexão e trazer mais prazer à convivência.

Já para os solteiros, A Estrela aponta para possibilidades amplas, como um céu estrelado, cheio de encontros e descobertas. Pessoas diferentes podem cruzar o caminho, mas é essencial estar atento aos sinais.

Quem busca um relacionamento sério pode se permitir conhecer alguém sem pressa, o destino cuidará do restante. Mas, se a intenção for apenas curtir o presente, o momento favorece encontros leves, desde que com responsabilidade e clareza.

Trabalho e dinheiro

Agosto será um mês para tomar consciência das próprias ações. A Estrela nos lembra que somos coautores do nosso destino, e que tudo o que fazemos ecoa de alguma forma.

Por ser uma carta ligada à providência e ao propósito, ela sugere que cada passo precisa ser bem pensado, já que nenhuma ação acontece de forma isolada.

Este é um bom período para valorizar a colaboração, o esforço conjunto, a generosidade e a persistência. Mesmo diante de um cenário instável, manter a fé em algo maior pode fazer toda a diferença no campo profissional e financeiro.

Família e amigos

O mês pode trazer mudanças significativas nas relações pessoais. A Estrela favorece o desapego daquilo que não faz mais sentido, sejam hábitos, vínculos ou padrões de convivência.

É uma fase de reavaliação, em que a intuição pode guiar novos caminhos e escolhas. O convite do arcano é olhar com mais profundidade para seus vínculos: o que te faz bem permanece, o que já não contribui pode ser deixado para trás.

Espiritualidade

A Estrela carrega uma energia de cura e iluminação. Em agosto, o que estiver mal resolvido tende a ganhar clareza e perspectiva. Nada permanece oculto por muito tempo sob essa influência.

Sendo símbolo da luz diante da escuridão, A Estrela pode anunciar boas notícias para a saúde e avanços em processos de recuperação. A mulher nua representada no arcano fala sobre um olhar mais atento ao corpo físico e sua importância na jornada espiritual.

Problemas de pele, exposição excessiva ao sol ou a riscos ambientais entram no radar. A proteção espiritual está presente, mas isso não dispensa os cuidados concretos com a saúde.

Agosto será um mês para alinhar corpo, mente e espírito, com leveza, propósito e lucidez.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)