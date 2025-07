Quer saber quem é seu anjo da guarda? Descubra o protetor do seu signo e veja como se conectar

Cada signo do zodíaco é regido por um anjo da guarda com características próprias, capazes de oferecer proteção, equilíbrio, cura e orientação espiritual. Conhecer o seu anjo e aprender a se conectar com ele pode trazer mais harmonia para a vida emocional, profissional e espiritual.

Abaixo, veja a lista completa dos anjos da guarda de cada signo, com orações, dias e horários ideais, além de dicas práticas de como atrair boas energias com cores, objetos e plantas associadas a esses seres celestiais.

♈ Áries (21/03 a 19/04) – Anjo Samuel

Cor: Vermelho | Talismã: Elefante branco | Salmo: 71

Anjo da coragem e proteção. Para se conectar, ore às terças-feiras, entre 14h e 15h. Use roupas vermelhas e mantenha o talismã na carteira. Samuel ajuda a superar a ansiedade e fortalece a confiança em si mesmo.

♉ Touro (20/04 a 20/05) – Anjo Anael

Cor: Azul | Talismã: Figa | Salmo: 22

Ligado ao amor e à harmonia. O taurino pode se conectar com Anael às sextas-feiras, entre 13h e 14h, segurando um quartzo verde e cultivando malva em casa. Evite teimosia para manter a proteção ativa.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06) – Anjo Rafael

Cor: Laranja | Talismã: Lavanda | Salmo: 21

Anjo da cura e da comunicação. Ideal para momentos de cansaço mental. Reze às quartas-feiras, às 14h, e queime um incenso de lavanda. Depois, sopre as cinzas ao vento para renovar a energia.

♋ Câncer (21/06 a 22/07) – Anjo Gabriel

Cor: Branco | Talismã: Artemísia | Salmo: 86

Mensageiro da intuição e da proteção emocional. Ore às segundas-feiras, das 10h às 11h, vestindo branco. Cultivar artemísia em casa ajuda a fortalecer os laços familiares e equilibrar emoções.

♌ Leão (23/07 a 22/08) – Anjo Miguel

Cor: Amarelo | Talismã: Incenso de sândalo | Salmo: 47

O arcanjo Miguel inspira liderança e coragem. Para atrair proteção, reze ao meio-dia de domingo, acenda incenso de sândalo e percorra sua casa purificando o ambiente com fé e determinação. Confira 7 curiosidades sobre as pessoas do signo de Leão.

♍ Virgem (23/08 a 22/09) – Anjo Rafael

Cor: Rosa | Talismã: Menta | Salmo: 21

Ajuda a trazer foco e equilíbrio. Ore às quartas-feiras, às 17h, e mantenha uma fitinha rosa consigo. Cultivar menta em casa atrai cura espiritual e favorece a ordem na vida cotidiana.

♎ Libra (23/09 a 22/10) – Anjo Anael

Cor: Azul | Talismã: Pirâmide | Salmo: 32

Promove paz, equilíbrio e relações harmoniosas. Reze uma Ave-Maria às sextas-feiras, às 18h, segurando uma pirâmide em um lugar tranquilo. Ideal para decisões difíceis e conflitos emocionais.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11) – Anjo Azrael

Cor: Verde | Talismã: Quartzo fumê | Salmo: 132

Anjo da transformação e sabedoria. Leia o salmo às terças-feiras, às 20h, com um quartzo fumê ao lado da Bíblia. Ajuda em processos de mudança, desapego e fortalecimento emocional.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12) – Anjo Saquiel

Cor: Azul | Talismã: Incenso de cedro | Salmo: 10

Anjo da liberdade e da expansão. Ore às quintas-feiras, às 8h30, acenda um incenso de cedro e mentalize novas oportunidades. Saquiel guia os sagitarianos em seus caminhos de aprendizado e crescimento.

♑ Capricórnio (22/12 a 19/01) – Anjo Cassiel

Cor: Verde | Talismã: Ônix | Salmo: 135

Ligado à paciência e determinação. Faça sua oração preferida aos sábados, às 9h30, leia o salmo 135 e converse sinceramente com Cassiel. Ele ajuda a manter o foco e lidar com responsabilidades.

♒ Aquário (20/01 a 18/02) – Anjo Uriel

Cor: Azul claro ou violeta | Talismã: Erva-cidreira | Salmo: 135

Anjo da iluminação e da visão espiritual. Ore aos sábados, às 14h, com um incenso de violeta. Cultivar erva-cidreira em casa ajuda a atrair equilíbrio mental e clareza nas decisões.

♓ Peixes (19/02 a 20/03) – Anjo Asariel

Cor: Branco | Talismã: Manjerona | Salmo: 108

Anjo da espiritualidade e dos sonhos. Reze às quintas-feiras, às 17h30, mantendo objetos brancos no quarto. Asariel favorece a intuição e protege contra a instabilidade emocional.