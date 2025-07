Confira 5 curiosidades sobre a mulher do signo de Leão

Que as mulheres leoninas gostam de passar pelos lugares e chamar atenção, isso a maioria das pessoas sabem. Elas gostam de brilhar e de ouvir citarem sempre o nome delas, mas o que muitos ainda não sabem, é que as nativas do signo de Leão também possuem uma personalidade marcante, que cativa a todos ao seu redor em razão da sua alegria, vivacidade e força de espírito.

Além desses sinais, as mulheres do signo de Leão gostam de comandar suas próprias vidas e serem reconhecidas por suas escolhas. “A busca por reconhecimento é algo bem presente na nativa deste signo. Isso pode, inclusive, se tornar um desafio, fazendo com que ela aja fora de seus princípios e do que realmente quer somente para receber reconhecimento”, revela a astróloga Thais Mariano.

Veja 5 curiosidades sobre as mulheres do signo de Leão

Gostam de elogios

As leoninas gostam de ser tratadas como princesas, então se você deseja agradar uma pessoa do signo de Leão, aposte em uma infinidade de elogios. Isso costuma levantar o ego e elas amam!

Amam presentes caros

De um modo geral, todas as pessoas do signo de Leão gostam de objetos luxuosos, mas as mulheres, principalmente, gostam de estar sempre arrumadas e cheirosas nos locais. Elas tendem a apreciar tudo o que têm um valor alto, como jóias e acessórios.

São muito competitivas

As mulheres do signo de Leão são competitivas, mas, em alguns casos específicos, elas conseguem ser gentis com outras pessoas. “Com esse seu lado generoso, [a nativa] pode entrar em relacionamentos com pessoas com personalidade mais fraca e apagada, exercendo o papel de servir de apoio a essas pessoas”, disse a astróloga Thais Mariano.

Possuem um senso de humor único

As nativas do signo de Leão exalam uma personalidade única e um humor invejável, que é capaz de fazer com que os amigos caiam no chão de tanto rir. Desse modo, elas gostam de rir de si mesmas e de outras situações da vida.

Cuidam de quem elas amam

Apesar de serem bastante confiantes e com o nariz empinado, as mulheres leoninas sabem cuidar muito bem das pessoas que elas amam. E para isso, elas estão sempre muito preocupadas com o bem-estar delas e fazem de tudo para ver a felicidade nos olhos da família.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)