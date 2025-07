Horóscopo de hoje 31/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (31/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Expresse seus sentimentos e ideações, mas não parta do princípio de que isso será garantia de sua alma ser devidamente compreendida nas motivações mais íntimas. Elabore a expressão sem se apegar aos resultados.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Saber o que precisa ser feito responsabiliza sua alma por colocar em prática o que conhece, e se por essas coisas complicadas do coração você se abstiver da ação, essa será também uma escolha da construção do destino.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Suas intenções podem até ser puras e honestas, mas as pessoas não estão com essa receptividade toda e, por isso, acabam achando que você as está querendo enrolar. É melhor falar com muito cuidado num dia como hoje.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça as manobras necessárias para sua alma se sentir mais segura em relação aos recursos materiais, porém, não espere milagres nesta parte do caminho, mas se apoie em tudo que a lógica prática puder orientar. Aí sim!

♌ Leão (23/07 a 22/08)

No meio desse cenário complexo em que sua alma se encontra na atualidade, ficou mais difícil tomar decisões, porque nenhuma das opções traria paz completa ao seu coração, todas têm vieses e contradições. É assim.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Aquilo que surge em sua mente como um raio que esclarece e torna lúcidas as ideias, talvez não possa ser compartilhado com ninguém, pelo menos por enquanto, porque ainda precisaria de mais elaboração e amadurecimento.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nem sempre as pessoas certas são aquelas com que sua alma simpatiza, em muitos casos as pessoas certas são completamente diferentes das que você escolheria por simpatia. Faça escolhas de acordo com a necessidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando há opções demais o cenário se complica, mas não há nada a fazer quanto a isso, é o que é. Portanto, procure se munir de discernimento e invocar a presença de espírito para saber escolher direito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As lindas palavras e as imagens bem elaboradas atraem e seduzem, mas é só isso, porque não trazem consigo nenhuma informação reveladora, apenas servem para prender você numa teia de mentiras bem elaboradas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se houver suspeitas, vale a pena investigar, mas com espírito livre de preconceitos, tentando chegar à verdade sem se importar com o resultado, que pode acabar sendo muito diferente do que você imaginava.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As razões que as pessoas apresentam são todas muito bem elaboradas, mas carecem de coração, de envolvimento emocional e, por isso, parecem argumentos vazios, sem sentido. Um mundo sem emoção é falso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Enquanto você não souber direito que caminho tomar ou que decisão colocar em prática, procure se entreter fazendo o que seja relativo à rotina, porque nessas tarefas que parecem não ter valor você encontrará importância.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com