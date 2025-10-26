Capa Jornal Amazônia
Tarot cigano mostra que 4 signos receberão boas notícias ainda em 2025; saiba quais são!

Para esses quatro signos, 2025 ainda reserva crescimento, sorte e novas oportunidades.

O Liberal

As cartas do tarot cigano apontam um fim de ano promissor para quatro signos do zodíaco. O período tende a trazer mudanças favoráveis, novas oportunidades e surpresas positivas em áreas como trabalho, finanças e relações afetivas. A energia predominante é de realização e equilíbrio emocional.

A recomendação do baralho cigano é encarar o período com confiança e gratidão, fazendo escolhas alinhadas aos próprios valores.

Veja quais são os 4 signos cujas pessoas ainda podem ter boas surpresas este ano:

♉ Touro

A carta do Trevo anuncia sorte inesperada e ganhos de estabilidade. Projetos antigos podem render resultados e decisões de longo prazo ficam favorecidas, sobretudo no campo profissional e financeiro.

♌ Leão

Com o Sol iluminando o caminho, os leoninos entram em fase de sucesso e vitalidade. Há tendência a conquistas pessoais, resolução de pendências e reaproximações no amor.

♏ Escorpião

A Chave simboliza soluções e abertura de caminhos. Notícias transformadoras podem redefinir rotas, especialmente na carreira. Intuição em alta para escolhas certeiras.

♒ Aquário

Guiado pelo Coração, Aquário vive momento de afeto e reconciliação. Surpresas agradáveis na vida amorosa e fortalecimento de laços familiares e de amizade criam clima de harmonia.

