Sesi Pará disponibiliza mais de 100 vagas para curso Pré-Enem gratuito; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o curso preparatório gratuito voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do Serviço Social da Indústria (SESI Pará) a partir desta segunda-feira (23). O projeto irá disponibilizar mais de 100 vagas e é direcionado a estudantes que irão concluir o Ensino Médio em 2026 ou que já finalizaram os estudos. As inscrições são presenciais na Secretaria da Escola SESI Belém, localizada no bairro do Marco, das 14h às 20h.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada até o esgotamento do limite das turmas. Tanto trabalhadores da indústria e seus dependentes, quanto a comunidade externa, podem participar do projeto. “Entendemos que uma preparação de excelência faz toda a diferença no desempenho final do estudante. Por isso, nossa missão é oferecer as ferramentas necessárias para que esses alunos alcancem a universidade, garantindo um suporte pedagógico robusto e acessível a toda a comunidade”, ressalta a gerente executiva de Educação do SESI Pará, Márcia Arguelles.

Diante do sucesso de ex-alunos e da alta procura, a gerente Márcia Arguelles alerta para a importância da antecedência. “Pedimos que os interessados se organizem para comparecer à unidade o quanto antes com a documentação completa, pois as vagas costumam ser preenchidas rapidamente devido ao limite de espaço nas turmas”, conclui.

Documentação necessária

Para garantir a vaga, o candidato deve comparecer à Av. João Paulo II, 1267, portando:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Documento de escolaridade (declaração de matrícula no 3º ano ou certificado de conclusão);

Carteirinha do SESI (obrigatória para trabalhadores da indústria e seus dependentes).

Como se inscrever

O que: Pré-Enem Gratuito SESI Pará 2026

Início das matrículas: 23 de fevereiro (segunda-feira)

Horário de atendimento: 14h às 20h

Local: Secretaria da Escola SESI Belém