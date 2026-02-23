VÍDEO: tacacá vendido em barco no interior do Pará chama atenção nas redes sociais

Um barco que leva tacacá diretamente pelo rio viralizou nas redes sociais mostrando um tipo de empreendedorismo bem diferente. O "tacacá flutuante" da dona Nazaré foi registrado no Rio Cupijó, em Cametá, e rapidamente ganhou repercussão após ser compartilhado pelo influenciador digital Julielson Cambraia.

No vídeo, é possível ver a dona Nazaré chegando em uma rabeta carregada com panelas de tucupi, goma, jambu e camarão. O tacacá é preparado na hora em um fogão improvisado dentro do próprio barco, com toda a equipe devidamente uniformizada.

VEJA MAIS

“Hoje vim mostrar meu interior rural de Cametá e conhecer de perto o tacacá flutuante da dona Nazaré, no Rio Cupijó”, disse Julielson ao publicar o vídeo, que rapidamente viralizou e chamou atenção de internautas de todo o país.

A originalidade do negócio despertou elogios e comentários entusiasmados: “Se o paraense não existisse, teria que ser inventado 👏🏼👏🏼👏🏼 Não existe povo igual 😍”, escreveu um seguidor.