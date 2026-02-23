Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: tacacá vendido em barco no interior do Pará chama atenção nas redes sociais

Rabeta chega com panelas de tucupi, jambu e camarão para vender tacacá direto para quem está na beira do Rio Cupijó

Hannah Franco
fonte

Tacacá servido sobre as águas do Rio Cupijó vira atração nas redes sociais (Instagram/@julielson_oficial)

Um barco que leva tacacá diretamente pelo rio viralizou nas redes sociais mostrando um tipo de empreendedorismo bem diferente. O "tacacá flutuante" da dona Nazaré foi registrado no Rio Cupijó, em Cametá, e rapidamente ganhou repercussão após ser compartilhado pelo influenciador digital Julielson Cambraia.

No vídeo, é possível ver a dona Nazaré chegando em uma rabeta carregada com panelas de tucupi, goma, jambu e camarão. O tacacá é preparado na hora em um fogão improvisado dentro do próprio barco, com toda a equipe devidamente uniformizada. 

VEJA MAIS

image VÍDEO: jet ski feito com rabeta faz sucesso no interior do Pará
Embarcação artesanal foi registrada no município de Breves, no Marajó

image Inverno amazônico impulsiona consumo de tacacá em Belém
Com aumento de até 10% na procura, tacacazeiros reforçam produção e enfrentam alta nos custos dos insumos durante o período chuvoso

“Hoje vim mostrar meu interior rural de Cametá e conhecer de perto o tacacá flutuante da dona Nazaré, no Rio Cupijó”, disse Julielson ao publicar o vídeo, que rapidamente viralizou e chamou atenção de internautas de todo o país.

A originalidade do negócio despertou elogios e comentários entusiasmados: “Se o paraense não existisse, teria que ser inventado 👏🏼👏🏼👏🏼 Não existe povo igual 😍”, escreveu um seguidor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

cametá

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EMPREGO

Desemprego cai a 6,8% no Pará, mas informalidade segue em 58,5%

Segundo o IBGE, o estado está entre as 20 unidades da federação que atingiram o menor nível de desemprego já apurado pelo instituto

23.02.26 21h36

FEVEREIRO LARANJA

Leucemia: cansaço excessivo, sangramentos ou infecções frequentes não devem ser considerados normais

Campanha Fevereiro Laranja mobiliza profissionais de saúde de órgãos governamentais e da rede particular no Brasil. Atenção ao sintomas é um passo fundamental para não ter complicações provocadas por esse tipo de câncer

23.02.26 8h00

POLÍCIA

Grupo armado com fardas falsas da PF assalta garimpo em Itaituba

Ação ocorreu em Crepurizinho; ouro e caminhonete blindada foram levados

22.02.26 14h43

MOBILIDADE

Avenida Liberdade se aproxima da entrega e integra ciclo de obras no Pará

Via expressa na Grande Belém chega a cerca de 90% de execução; Estado soma 357 pontes e 3 mil km pavimentados desde 2019

22.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

MOBILIDADE

Avenida Liberdade se aproxima da entrega e integra ciclo de obras no Pará

Via expressa na Grande Belém chega a cerca de 90% de execução; Estado soma 357 pontes e 3 mil km pavimentados desde 2019

22.02.26 8h00

GREVE

Greve dos técnicos administrativos na UFPA suspende funcionamento de restaurante universitário

A UFPA conta com cerca de 2.500 técnicos administrativos, distribuídos em todos os campi no Estado

23.02.26 12h35

CRIATIVIDADE

VÍDEO: tacacá vendido em barco no interior do Pará chama atenção nas redes sociais

Rabeta chega com panelas de tucupi, jambu e camarão para vender tacacá direto para quem está na beira do Rio Cupijó

23.02.26 10h45

CURSINHO GRATUITO

Sesi Pará disponibiliza mais de 100 vagas para curso Pré-Enem gratuito; veja como se inscrever

O projeto é direcionado a estudantes que irão concluir o Ensino Médio em 2026 ou que já finalizaram os estudos

23.02.26 17h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda