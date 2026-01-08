Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: jet ski feito com rabeta faz sucesso no interior do Pará

Embarcação artesanal foi registrada no município de Breves, no Marajó

Hannah Franco
fonte

Jet ski improvisado com rabeta viraliza nas redes sociais (TikTok/elilon.lacerda)

A criatividade do paraense não tem limites. Um vídeo que circula na internet mostra um jet ski artesanal feito a partir de uma rabeta, embarcação bastante comum nos rios da região. A criação chamou atenção pela engenhosidade e pelo desempenho nas águas do interior do Estado.

O responsável pela criação é Elilon Lacerda, que adaptou o tradicional motor rabudo para transformar a rabeta em um modelo que lembra um jet ski. O registro foi feito no rio Jaburuzinho, no município de Breves, e rapidamente viralizou.

Nas imagens, Elilon aparece pilotando o equipamento e percorrendo o rio em alta velocidade. 

Segundo Elilon, o jet ski de rabeta é construído em madeira cedrorana, o mesmo material utilizado nas rabetas tradicionais. A embarcação tem cerca de 3,20 metros de comprimento e suporta até duas pessoas. O motor utilizado é um 18 HP com partida elétrica.

O modelo apresentado no vídeo conta ainda com luzes de LED e farol, além de uma personalização com o tema do Homem-Aranha. Em outros conteúdos publicados em sua própria rede social, o criador mostra desde o processo de montagem até testes, passeios e até entregas feitas com o jet de rabeta.

De acordo com o próprio Elilon, o equipamento pode ser produzido sob encomenda. O valor médio informado é de R$ 7,5 mil, podendo variar conforme o tamanho e os ajustes solicitados pelos interessados.

 

@fabianalacerdada @Elilon Lacerda ♬ Piruliru Baby - Arrocha - Arthur Gomes & Clebinho No Beat

 

 

@elilon.lacerda oh as ideias😎😁 #viralizaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #curtecomentacompartilha #seguenósfamilia😎 ♬ som original - Elilon Lacerda

 

 

@elilon.lacerda Partida elétrica😎 #viralizaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #curtecomentacompartilha #seguenósfamilia😎 ♬ som original - Elilon Lacerda

 

