VÍDEO: jet ski feito com rabeta faz sucesso no interior do Pará

A criatividade do paraense não tem limites. Um vídeo que circula na internet mostra um jet ski artesanal feito a partir de uma rabeta, embarcação bastante comum nos rios da região. A criação chamou atenção pela engenhosidade e pelo desempenho nas águas do interior do Estado.

O responsável pela criação é Elilon Lacerda, que adaptou o tradicional motor rabudo para transformar a rabeta em um modelo que lembra um jet ski. O registro foi feito no rio Jaburuzinho, no município de Breves, e rapidamente viralizou.

VEJA MAIS

Nas imagens, Elilon aparece pilotando o equipamento e percorrendo o rio em alta velocidade.

Segundo Elilon, o jet ski de rabeta é construído em madeira cedrorana, o mesmo material utilizado nas rabetas tradicionais. A embarcação tem cerca de 3,20 metros de comprimento e suporta até duas pessoas. O motor utilizado é um 18 HP com partida elétrica.

O modelo apresentado no vídeo conta ainda com luzes de LED e farol, além de uma personalização com o tema do Homem-Aranha. Em outros conteúdos publicados em sua própria rede social, o criador mostra desde o processo de montagem até testes, passeios e até entregas feitas com o jet de rabeta.

De acordo com o próprio Elilon, o equipamento pode ser produzido sob encomenda. O valor médio informado é de R$ 7,5 mil, podendo variar conforme o tamanho e os ajustes solicitados pelos interessados.