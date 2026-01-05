Capa Jornal Amazônia
Pedalada com o quadril: bicicleta diferenciada faz sucesso na internet

A influenciadora baiana Glenda Becker, em Taiobeieras (Minas Gerais), mostrou um novo jeito de pedalar

Lívia Ximenes
fonte

Nessa bicicleta, é necessário usar o quadril para pedalar (Reprodução / Instagram @glenda_becker)

A influenciadora baiana Glenda Becker chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um novo jeito de pedalar. Em Taiobeiras, no estado de Minas Gerais, Glenda está em uma “bicicletaria” e, entre os mais diversos modelos, encontra uma que precisa do movimento do quadril para andar. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais, rendendo risadas da influenciadora e de internautas.

“Essa bike aqui a gente pedala com a bunda”, diz Glenda. O vídeo corta para o momento em que a influenciadora está andando e pede socorro. “Eu não sei parar, meu Deus”, grita enquanto ri. Nos comentários, usuários do Instagram imaginaram diversas situações. “Imagina isso numa ladeira”, disse um perfil.

Entre risadas, internautas de outros países também comentaram. “Eu não sei que língua é essa, mas isso parece com uma boa bicicleta”, falou uma mulher. Clássicos brasileiros também foram lembrados. “Dançarinos de funk alcançariam a velocidade da luz com essa bike”, brincou um homem.

.
