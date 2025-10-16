Capa Jornal Amazônia
Detran é reconhecido nacionalmente com 'Selo Bicicleta Brasil 2025'

Chancela foi concedida pelo Ministério das Cidades para o órgão de trânsito em razão de ações de segurança, sustentabilidade e incentivo ao uso da bicicleta

Agência Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) foi homologado pelo Selo Bicicleta Brasil 2025, concedido pelo Ministério das Cidades. O reconhecimento integra o Programa Bicicleta Brasil (PBB), que tem como objetivo valorizar e divulgar práticas que incentivam o uso da bicicleta no meio urbano, promovendo a mobilidade sustentável e a qualidade de vida nas cidades.

O Detran Pará é o único órgão de trânsito estadual da Região Norte a garantir o Selo Bicicleta Brasil 2025, o que reforça o compromisso do governo estadual om políticas públicas voltadas à mobilidade sustentável, segurança e à valorização do ciclista como parte essencial do trânsito.

“Receber o Selo Bicicleta Brasil 2025 é um reconhecimento ao trabalho contínuo que o Detran Pará vem desenvolvendo para promover uma mobilidade mais sustentável e segura. Esse selo reforça o nosso compromisso com políticas públicas que incentivam o uso da bicicleta, valorizam o ciclista e contribuem para um trânsito mais humano e acessível", destacou Renata Coelho, diretora-geral do Detran-PA.

Previsto na Portaria nº 549, de 12 de junho de 2024, o selo tem validade de um ano e é concedido a instituições públicas e privadas que desenvolvem ações voltadas à promoção do transporte cicloviário. As entidades certificadas passam a integrar uma rede de instituições comprometidas com o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte, ampliando a troca de experiências e fortalecendo as políticas de mobilidade ativa no país.

O Detran foi reconhecido por seu trabalho contínuo na promoção da segurança e educação para o trânsito, com destaque para as ações de via voltadas ao respeito ao ciclista e à sustentabilidade. Entre as iniciativas avaliadas pelo Ministério das Cidades estão os passeios ciclísticos e ações educativas realizadas em diversos municípios, que estimulam o uso da bicicleta como meio de transporte saudável e sustentável, além de sorteios de bicicletas durante eventos para incentivar a adesão ao modal.

Também foi considerada a atuação do órgão com crianças e adolescentes em idade escolar, por meio de palestras e experiências imersivas no Detranzinho — minicidade educativa localizada na sede do Detran — e com o Projeto Carreta Minicircuito Itinerante, que leva educação de trânsito ao interior do estado.

No Dia Nacional do Ciclista (19 de agosto), o Detran promoveu uma grande ação educativa nas ciclovias e ciclofaixas de Belém, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel). A iniciativa reforçou o respeito aos ciclistas e a importância de compartilhar o espaço público com segurança. Durante as abordagens, os agentes do Detran orientaram a população sobre sustentabilidade e segurança, além de distribuírem lixocar, cordões refletivos e apitos de segurança.

Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito, Celina Koury, o reconhecimento é resultado de um esforço coletivo de toda a equipe do Detran. “O reconhecimento nacional mostra que o Pará está no caminho certo. Nossas ações de educação e conscientização priorizam a segurança de todos os usuários da via, especialmente os mais vulneráveis, como ciclistas e pedestres. Esse selo é um incentivo para seguirmos investindo em iniciativas que dialogam com a sustentabilidade e a mobilidade urbana”, destacou.

O diretor da Federação Paraense de Ciclismo e coordenador da União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPa), Arnaldo Villar, também celebrou a conquista. “É com muita honra que recebemos a notícia de que o Detran-PA foi agraciado com o Selo Bicicleta Brasil. Essa iniciativa reconhece e divulga boas práticas que incentivam o uso da bicicleta e a melhoria da mobilidade urbana. O Detran tem se mostrado um parceiro importante do ciclismo paraense, com ações voltadas à segurança, sinalização, apoio a eventos e incentivo ao cicloturismo e à educação no trânsito”, afirmou.

A homologação do Selo Bicicleta Brasil 2025 ocorre em um momento importante de discursões acerca da sustentabilidade ambiental em todo Brasil, o que reforça a importância de iniciativas alinhadas à sustentabilidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Os ODS da ONU são 17 metas globais interligadas, adotadas em 2015, com foco no fim da pobreza e para proteção do planeta e garantia da paz e prosperidade para todos até 2030.

Com esse reconhecimento, o Detran consolida sua posição como uma das instituições de trânsito mais comprometidas com a mobilidade sustentável na Região Norte, reafirmando seu papel na construção de um futuro mais seguro, acessível e ambientalmente responsável para todos.

