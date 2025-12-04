Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Do Remo à COP 30: Google revela as 10 perguntas mais feitas no Pará em 2025; confira o ranking

Veja abaixo o que mais despertou curiosidade entre os paraenses e as respostas para cada pergunta

Hannah Franco
fonte

Quais perguntas os paraenses mais fizeram em 2025? Google responde; confira (Divulgação/TV Globo/Remo/COP 30)

O ano está acabando e o Google já divulgou as perguntas que mais cresceram em interesse no Pará em 2025. A lista reúne de tudo um pouco e mostra os assuntos que movimentaram conversas e buscas no Estado. Confira abaixo as perguntas que viralizaram e as respostas para cada uma delas.

O levantamento faz parte da retrospectiva “Buscas do Ano Google” e considera as pesquisas feitas entre 1º de janeiro e 24 de novembro. O ranking destaca não o que foi mais pesquisado, mas o que mais chamou atenção e cresceu em volume de buscas, refletindo o que fez os paraenses quererem entender ou simplesmente matar a curiosidade.

VEJA MAIS

image O Liberal lidera a revolução no jornalismo do Norte e lança sistema próprio de IA para jornalistas
Selecionado pelo Google News Initiative e com consultoria da Blue Engine, projeto desenvolvido em parceria com a Plexus automatiza processos da Redação Integrada para que a equipe ganhe tempo na produção diária de reportagens

image Nova geração do Gemini é lançada pelo Google; confira as novidades
Novo modelo de IA traz ferramentas para desenvolvedores, segurança reforçada e versão prévia já disponível em produtos da empresa

Em primeiro lugar aparece a dúvida “Quem matou Odete Roitman?”, impulsionada pelo remake da novela Vale Tudo. Já em segundo, a torcida azulina fez barulho com “Quanto tá o jogo do Remo?”, refletindo a empolgação da campanha que levou o clube de volta à Série A após mais de 30 anos.

Com a COP 30 realizada em Belém, outra pergunta ganhou destaque: “O que significa COP 30?”, colocando o Pará no centro das discussões climáticas e ambientais do mundo.

Top 10 – As perguntas que mais cresceram em buscas no Pará em 2025

1️⃣ Quem matou Odete Roitman

2️⃣ Quanto tá o jogo do Remo

3️⃣ O que é metanol

4️⃣ O que é anistia

5️⃣ Ainda Estou Aqui onde assistir

6️⃣ Quem é o novo papa

7️⃣ Quando é a Páscoa

8️⃣ O que é GLO

9️⃣ O que significa COP 30

🔟 Como fazer a trend do anime

Confira as respostas para cada pergunta

1️⃣ Quem matou Odete Roitman?

A pergunta que marcou gerações retornou com força. No remake de “Vale Tudo”, exibido este ano, o maior mistério da teledramaturgia brasileira ganhou novo rumo.

No novo desfecho, exibido este ano, o público descobriu que Odete Roitman não morreu. Após ser baleada por Marco Aurélio, a vilã sobreviveu e reapareceu em cena final, deixando o país a bordo de um helicóptero e anunciando: “Au revoir, Brasil. Odete Roitman sempre volta.”

Na versão original de 1988, a assassina revelada foi Leila, que nunca chegou a ser punida.

2️⃣ Quanto tá o jogo do Remo?

Com a volta à Série A, o Clube do Remo protagonizou uma das maiores emoções esportivas do ano.

O time foi campeão paraense, derrotou o Paysandu na final, bateu recordes de público e terminou a temporada como uma das equipes com menos derrotas no país. Cada partida se tornou um evento, impulsionando a busca recorrente dos torcedores.

3️⃣ O que é metanol?

A preocupação cresceu após casos de intoxicação por bebidas adulteradas registrados no país.

Metanol é um álcool industrial, tóxico e potencialmente letal, usado como combustível e solvente. A ingestão pode causar danos irreversíveis como cegueira e falência de órgãos.

4️⃣ O que é anistia?

A busca foi impulsionada pelo debate nacional sobre projetos de lei envolvendo anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Anistia é um perdão oficial concedido pelo Estado, extinguindo a punição de um crime, geralmente de natureza política.

5️⃣ 'Ainda Estou Aqui': onde assistir?

O filme brasileiro foi um dos maiores destaques do ano, indicado em premiações internacionais e recorde de bilheteria no país.

O longa está disponível no Globoplay e Amazon Prime Video.

6️⃣ Quem é o novo Papa?

Em 2025, o cardeal Robert Francis Prevost foi eleito e assumiu o nome de Papa Leão XIV, sucedendo o Papa Francisco no comando da Igreja Católica.

7️⃣ Quando é a Páscoa?

Em 2025, a Páscoa foi celebrada em 20 de abril. A data varia anualmente por conta do ciclo lunar.

8️⃣ O que é GLO?

GLO significa Garantia da Lei e da Ordem, autorização para que as Forças Armadas atuem na segurança pública em circunstâncias excepcionais. A operação foi decretada no país durante o período de realização da COP 30 em Belém.

9️⃣ O que significa COP 30?

 A COP 30 foi a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Belém, reunindo líderes globais e organizações para debater ações contra o aquecimento global. Foi a primeira edição realizada na Amazônia.

🔟 Como fazer a trend do anime?

Com as ferramentas de inteligência artificial, a tendência de transformar fotos em ilustrações no estilo Studio Ghibli dominou redes sociais.

A criação era feita pelo ChatGPT, com uso de prompts descritivos ou envio direto de imagens. Veja como fazer:

  1. Acesse o site do ChatGPT
  2. Faça login ou crie uma conta
  3. Clique no símbolo “+” e selecione “Carregar do computador” para enviar sua foto
  4. Digite o comando “Transforme essa imagem em uma ilustração no estilo dos desenhos do Studio Ghibli”
  5. Se quiser criar uma imagem sem foto, descreva a cena que deseja que a IA desenhe
  6. Baixe a imagem gerada e compartilhe nas redes
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

google

ranking

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

tendência

Do Remo à COP 30: Google revela as 10 perguntas mais feitas no Pará em 2025; confira o ranking

Veja abaixo o que mais despertou curiosidade entre os paraenses e as respostas para cada pergunta

04.12.25 22h15

COMBATE À VIOLÊNCIA

Projeto 'Rios de Proteção' pretende conscientizar Muaná sobre combate à violência sexual

Instituições locais serão qualificadas para prevenção, acolhimento e responsabilização de casos de violência sexual

04.12.25 21h46

POLÍCIA

Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

04.12.25 10h13

POLÍCIA

Operação 'Ponto Crítico' prende mais de 100 pessoas no Pará

Os mandados de prisão são referentes a crimes variados em todas as regiões do interior do estado.

04.12.25 8h27

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

SAÚDE

Jovens de 20 a 34 anos concentram a maioria dos novos casos de HIV e Aids no Pará

Os números e a prevenção ganham visibilidade nesta segunda-feira (1/12), no Dia Mundial de Combate à Aids, data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988

01.12.25 8h00

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda