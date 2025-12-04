Do Remo à COP 30: Google revela as 10 perguntas mais feitas no Pará em 2025; confira o ranking

O ano está acabando e o Google já divulgou as perguntas que mais cresceram em interesse no Pará em 2025. A lista reúne de tudo um pouco e mostra os assuntos que movimentaram conversas e buscas no Estado. Confira abaixo as perguntas que viralizaram e as respostas para cada uma delas.

O levantamento faz parte da retrospectiva “Buscas do Ano Google” e considera as pesquisas feitas entre 1º de janeiro e 24 de novembro. O ranking destaca não o que foi mais pesquisado, mas o que mais chamou atenção e cresceu em volume de buscas, refletindo o que fez os paraenses quererem entender ou simplesmente matar a curiosidade.

Em primeiro lugar aparece a dúvida “Quem matou Odete Roitman?”, impulsionada pelo remake da novela Vale Tudo. Já em segundo, a torcida azulina fez barulho com “Quanto tá o jogo do Remo?”, refletindo a empolgação da campanha que levou o clube de volta à Série A após mais de 30 anos.

Com a COP 30 realizada em Belém, outra pergunta ganhou destaque: “O que significa COP 30?”, colocando o Pará no centro das discussões climáticas e ambientais do mundo.

Top 10 – As perguntas que mais cresceram em buscas no Pará em 2025

1️⃣ Quem matou Odete Roitman

2️⃣ Quanto tá o jogo do Remo

3️⃣ O que é metanol

4️⃣ O que é anistia

5️⃣ Ainda Estou Aqui onde assistir

6️⃣ Quem é o novo papa

7️⃣ Quando é a Páscoa

8️⃣ O que é GLO

9️⃣ O que significa COP 30

🔟 Como fazer a trend do anime

Confira as respostas para cada pergunta

1️⃣ Quem matou Odete Roitman?

A pergunta que marcou gerações retornou com força. No remake de “Vale Tudo”, exibido este ano, o maior mistério da teledramaturgia brasileira ganhou novo rumo.

No novo desfecho, exibido este ano, o público descobriu que Odete Roitman não morreu. Após ser baleada por Marco Aurélio, a vilã sobreviveu e reapareceu em cena final, deixando o país a bordo de um helicóptero e anunciando: “Au revoir, Brasil. Odete Roitman sempre volta.”

Na versão original de 1988, a assassina revelada foi Leila, que nunca chegou a ser punida.

2️⃣ Quanto tá o jogo do Remo?

Com a volta à Série A, o Clube do Remo protagonizou uma das maiores emoções esportivas do ano.

O time foi campeão paraense, derrotou o Paysandu na final, bateu recordes de público e terminou a temporada como uma das equipes com menos derrotas no país. Cada partida se tornou um evento, impulsionando a busca recorrente dos torcedores.

3️⃣ O que é metanol?

A preocupação cresceu após casos de intoxicação por bebidas adulteradas registrados no país.

Metanol é um álcool industrial, tóxico e potencialmente letal, usado como combustível e solvente. A ingestão pode causar danos irreversíveis como cegueira e falência de órgãos.

4️⃣ O que é anistia?

A busca foi impulsionada pelo debate nacional sobre projetos de lei envolvendo anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Anistia é um perdão oficial concedido pelo Estado, extinguindo a punição de um crime, geralmente de natureza política.

5️⃣ 'Ainda Estou Aqui': onde assistir?

O filme brasileiro foi um dos maiores destaques do ano, indicado em premiações internacionais e recorde de bilheteria no país.

O longa está disponível no Globoplay e Amazon Prime Video.

6️⃣ Quem é o novo Papa?

Em 2025, o cardeal Robert Francis Prevost foi eleito e assumiu o nome de Papa Leão XIV, sucedendo o Papa Francisco no comando da Igreja Católica.

7️⃣ Quando é a Páscoa?

Em 2025, a Páscoa foi celebrada em 20 de abril. A data varia anualmente por conta do ciclo lunar.

8️⃣ O que é GLO?

GLO significa Garantia da Lei e da Ordem, autorização para que as Forças Armadas atuem na segurança pública em circunstâncias excepcionais. A operação foi decretada no país durante o período de realização da COP 30 em Belém.

9️⃣ O que significa COP 30?

A COP 30 foi a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em Belém, reunindo líderes globais e organizações para debater ações contra o aquecimento global. Foi a primeira edição realizada na Amazônia.

🔟 Como fazer a trend do anime?

Com as ferramentas de inteligência artificial, a tendência de transformar fotos em ilustrações no estilo Studio Ghibli dominou redes sociais.

A criação era feita pelo ChatGPT, com uso de prompts descritivos ou envio direto de imagens. Veja como fazer:

Acesse o site do ChatGPT Faça login ou crie uma conta Clique no símbolo “+” e selecione “Carregar do computador” para enviar sua foto Digite o comando “Transforme essa imagem em uma ilustração no estilo dos desenhos do Studio Ghibli” Se quiser criar uma imagem sem foto, descreva a cena que deseja que a IA desenhe Baixe a imagem gerada e compartilhe nas redes