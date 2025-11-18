Nova geração do Gemini é lançada pelo Google; confira as novidades

O Google apresentou nesta semana o Gemini 3, modelo mais avançado de inteligência artificial desenvolvido pela empresa até o momento. A nova geração reúne melhorias de raciocínio, compreensão multimodal e ferramentas voltadas tanto para usuários quanto para desenvolvedores.

Segundo a empresa, o Gemini 3 combina recursos já presentes em versões anteriores e amplia a capacidade de interpretar diferentes formatos de dados, como texto, imagens e vídeos. O modelo também passa a operar com agentes capazes de executar tarefas mais complexas.

Entre os novos recursos estão o Gemini 3 Deep Think, voltado a análises mais detalhadas; o Gemini Agent, capaz de organizar etapas de tarefas dentro do próprio aplicativo; e o Google Antigravity, plataforma para quem desenvolve agentes inteligentes.

Novidades no aplicativo

O aplicativo Gemini ganhou um novo visual e funcionalidades adicionais. Com o Gemini Agent, ainda em fase experimental, o usuário pode automatizar tarefas como organizar a caixa de e-mails ou reservar serviços, sem sair do app.

O modo Deep Think aprofunda o processo de análise e promete respostas mais completas e fundamentadas.

Desenvolvedores passam a ter acesso ao Gemini 3 por meio da API, do AI Studio, do Google Antigravity e da Gemini CLI. As plataformas permitem criar agentes orientados a tarefas específicas e melhorar processos já existentes.

O Google afirma que o Gemini 3 passou por uma série de avaliações e apresentou maior resistência a ataques de injeção de prompt e a usos indevidos. Essa é descrita pela empresa como a versão mais segura já lançada.

Disponibilidade

O Gemini 3 estará disponível de formas diferentes para cada público:

Usuários em geral: via aplicativo Gemini.

Desenvolvedores: API Gemini, AI Studio, Google Antigravity e CLI.

Empresas: Vertex AI e Gemini Enterprise.

Nos Estados Unidos, alguns recursos estão restritos a assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra, incluindo o Modo IA na Busca. O Gemini Agent também é limitado à assinatura Ultra.

Desempenho informado pela Google

A empresa registrou avanços em testes que avaliam raciocínio, matemática e compreensão multimodal. O Gemini 3 Pro superou o modelo anterior em diferentes benchmarks, como LMArena, GPQA Diamond, MathArena Apex, MMMU-Pro e Video-MMMU.

O modo Deep Think ainda passa por testes de segurança e será liberado nas próximas semanas para assinantes do plano Ultra. O Google também informou que novos modelos da família Gemini 3 serão anunciados ao longo de 2025.