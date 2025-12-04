Capa Jornal Amazônia
Operação 'Ponto Crítico' prende mais de 100 pessoas no Pará

Os mandados de prisão são referentes a crimes variados em todas as regiões do interior do estado.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma policial civil conduzindo uma mulher que foi detida na ação. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Mais de 100 pessoas foram detidas pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (4/12) durante a quarta fase da operação Ponto Crítico, que cumpre mandados de prisão por crimes variados em todas as regiões do interior do estado.  A ação policial aconteceu em 45 cidades com o apoio operacional dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI), vinculados ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais.

Em algumas cidades, houve prisões entre os dias 2 e 3 de dezembro, já que havia o risco de fuga dos investigados. “Um dos nossos alvos era uma mulher, integrante de uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará. Ela foi localizada e presa no bairro do Guamá, em Belém, por equipes do NIP e CORE após investigações conduzidas pela Delegacia de Santa Izabel do Pará", informou o delegado, Lucas Sadigursky, diretor da unidade policial de Santa Izabel do Pará.

"No momento da abordagem, ela portava o mesmo celular usado nas extorsões aos comerciantes. O aparelho foi apreendido e será periciado para subsidiar as investigações. Só na terça-feira, nós prendemos 10 pessoas e a ação policial precisou ser antecipada para evitar a fuga dos criminosos”, acrescentou Sadigursky.

A operação acontece sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) com atuação direta das Superintendências Regionais em 45 cidades do estado. Os mais de 100 presos são investigados que possuem mandados de prisão em aberto por crimes variados.

“A continuidade da operação ‘Ponto Crítico’ demonstra o empenho e o compromisso da Polícia Civil em reforçar a segurança pública nas cidades e distritos do interior do Estado. E é justamente por esse motivo que as várias delegacias vinculadas à DPI realizam operações de forma continuada e sistemática durante todos os meses do ano”, explicou o delegado Hennison Jacob, titular da DPI.

Flagrantes

Entre os presos, com mandados judiciais executados, houve a prisão em flagrante de 12 pessoas, algumas delas por tráfico de drogas e outras por posse ilegal de arma de fogo nos municípios de Ulianópolis, Paragominas, Maracanã, Floresta do Araguaia, entre outros.

Quatro adolescentes ainda foram apreendidos por ato infracional. A operação “Ponto Crítico 4” vai continuar durante toda esta quinta-feira, para o cumprimento de mais mandados judiciais previstos. Os presos foram conduzidos para as delegacias dos respectivos municípios, onde foram localizados, para os procedimentos cabíveis e vão ficar à disposição da Justiça.

Polícia
.
