Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Produtora de Ruthetty relata dificuldades para internar cantora, diagnosticada com esquizofrenia

Rute Gomes dos Santos foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Ruthetty (à esquerda) e a produtora dela, Ciane de Moraes (à direita). (Foto: Arquivo Pessoal)

A produtora Ciane de Moraes, amiga da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, disse que a família tentou várias vezes fazer a internação da artista devido ao retorno das crises de esquizofrenia nos últimos meses. Durante o velório de Ruthetty, nesta quinta-feira (4), Ciane relatou que os médicos só autorizavam a internação se a artista estivesse em surto grave, o que, segundo ela, impedia qualquer tratamento contínuo. Ela destacou que esse obstáculo teria contribuído para o agravamento do quadro emocional da artista.

Ciane explicou que cuidar da trajetória da cantora sempre exigiu mais do que funções profissionais. “Era uma relação além do profissional, de amizade e cuidado. Trabalhar com a Ruthetty era muito mais do que ser produtora dela. Era ser como uma cuidadora, por causa da doença. A gente tinha todo o cuidado, toda a paciência, porque quem sofre de esquizofrenia sabe os sintomas que tem. Era uma relação de muito afeto”, destacou.

Internação

Ao falar sobre as internações, a produtora afirmou que a cantora respondia bem ao tratamento. “Antes de ela ser internada a última vez, ela já tinha esse diagnóstico (de esquizofrenia). Como ela estava muito em crise, foi internada em São Paulo. Lá ela teve tratamento, ganhou peso, podia levar uma vida quase normal”, detalhou. Segundo a produtora, após receber alta, o médico recomendou apenas um show por mês. “Era só para matar a vontade dela, porque ela não podia sofrer sono. Aí alinhei com o irmão dela: “A gente vai fazer um show por mês”.

Ciane contou que, com a visibilidade do retorno da artista, surgiram convites de outros contratantes, o que dificultou o controle médico sobre a rotina de trabalho da cantora. “Ela já não queria ficar só na casa do irmão. Queria ficar na casa dela, só que ela não podia morar sozinha. Pessoas se aproximavam para fechar show em qualquer lugar, porque eu era contra e o irmão dela também. O certo era só um show por mês. Tudo isso foi piorando a situação dela”, contou.

image Produtora Ciane de Moraes, amiga da cantora Ruthetty. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Em diversos momentos, segundo Ciane, Ruthetty deixava de tomar a medicação ao retornar para a casa onde insistia em morar sozinha. “Foi aí que ela acabou morando sozinha mesmo e a doença voltou. Ela não tomava o remédio dela. Eu falei para ela que só voltava a ajudar com os shows se ela voltasse para a casa do irmão. Ela era muito teimosa, e isso faz parte da doença, essa teimosia”, disse. 

A produtora relatou que, ao retornar ao trabalho com a artista, tentou reforçar os limites que vinham sendo definidos. “Eu falei: Rute, eu vou te ajudar, mas você vai voltar para a casa do seu irmão. Você está muito magra. E vai ser um show por mês. Você aceita? No início não, depois ela aceitou.”

Lamento

Embora aceitasse em alguns momentos, a produtora disse que a cantora sempre acabava voltando para a casa onde queria viver sozinha. “Ela estava dois dias na casa dela, depois voltava para a do irmão. Era assim.” Ciane revelou que, depois do último show que havia sido fechado, em Oeiras do Pará, Ruthetty seria internada. “Eu já tinha combinado com o irmão dela que a gente ia interná-la. A gente tinha plena consciência de que ela precisava. Ela não se alimentava direito, não queria tomar os remédios.”

Ciane disse que tanto a família quanto ela enfrentavam entraves médicos para conseguir uma internação. “A gente estava correndo atrás dessa internação, mas para o hospital aceitar, a pessoa tinha que estar em surto grave. E nem sempre ela estava assim. Às vezes eu colocava ela numa entrevista e ela fazia direitinho. Mas depois ela ficava aérea, falava sozinha. A gente via que não estava bem, não se alimentava.”

Diante das recusas, Ciane decidiu registrar vídeos para comprovar aos médicos a oscilação do quadro da cantora. “Eu pensei com o irmão dela: ‘Eu vou filmar a situação da Ruth’. Tenho as filmagens de como ela se comportava e iria mostrar na consulta. Porque às vezes ela estava ótima e aí o médico dizia que não ia internar. Mas ela estava variando muito.”

A produtora fez uma crítica à forma como os protocolos de internação são aplicados. “Eu acho muito errado isso. Que sirva de exemplo para mudar essas regras. A pessoa não tem que estar só em surto grave para ser internada. Vai esperar a pessoa morrer? Ela não morreu disso, ela foi cometida por um crime. Tenho certeza de que não fez algo contra si mesma. Mas se ela tivesse internada, se a gente tivesse conseguido, talvez ela não estaria morta.”

O velório de Ruthetty reuniu familiares, amigos e fãs e segue sendo marcado por forte comoção. O sepultamento está previsto para sexta-feira (5), em Ananindeua. A morte da cantora é investigada como possível homicídio pela Delegacia de Feminicídio (Defem), que apura se a artista foi vítima de violência antes de ser encontrada morta na quarta (3).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ruthetty

morte da cantora ruthetty
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

JUSTIÇA

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

04.12.25 21h10

INVESTIGAÇÃO

Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá

O caso estava em investigação desde setembro, quando familiares registraram o desaparecimento da vítima na delegacia da cidade

04.12.25 20h37

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

JUSTIÇA

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

04.12.25 21h10

RIVALIDADE

Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

O tiroteio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais

04.12.25 7h56

SÃO PAULO

Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

30.11.25 18h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda