Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

O Liberal
fonte

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga. (Reprodução)

Um caminhoneiro identificado como Márcio Wolff, natural do Paraná, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (4), no Km 76 da BR-316, na zona rural de São Francisco do Pará, no nordeste do estado. O crime ocorreu em um posto de combustíveis, onde a vítima havia parado com a carreta que conduzia.

De acordo com informações da Polícia Militar, Márcio dirigia uma carreta Mercedes-Benz branca, pertencente a uma empresa privada, e estava acompanhado de uma mulher de 41 anos, moradora de Castanhal. Segundo a PM, o suspeito do crime é ex-companheiro da mulher, identificado apenas como Rafael, que estaria seguindo a carreta de Márcio.

Testemunhas relataram que o suspeito se aproximou do veículo pesado e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra o motorista, fugindo logo em seguida em uma caminhonete Pajero prata. A equipe do 5º Batalhão da PM foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) e chegou ao local pouco depois do ataque.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também foi chamada, mas os socorristas constataram que o caminhoneiro já estava morto.

Enquanto a cena do crime era isolada e a Polícia Científica acionada, outra viatura, de São Domingos do Capim, recebeu informações sobre a fuga do suspeito e iniciou diligências. Os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito no ramal do Caranã, área rural de São Francisco do Pará.

Ele foi levado para a Delegacia de São Francisco, onde foi autuado pelo crime de homicídio. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

JUSTIÇA

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

04.12.25 21h10

INVESTIGAÇÃO

Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá

O caso estava em investigação desde setembro, quando familiares registraram o desaparecimento da vítima na delegacia da cidade

04.12.25 20h37

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

JUSTIÇA

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

04.12.25 21h10

SÃO PAULO

Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

30.11.25 18h02

CASO YASMIN

Caso Yasmin: STJ rejeita recurso de Lucas Magalhães para levar julgamento a Brasília

Decisão do STJ mantém o que já havia sido determinado pelo Tribunal de Justiça do Pará

25.06.25 22h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda