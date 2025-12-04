Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

Um caminhoneiro identificado como Márcio Wolff, natural do Paraná, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (4), no Km 76 da BR-316, na zona rural de São Francisco do Pará, no nordeste do estado. O crime ocorreu em um posto de combustíveis, onde a vítima havia parado com a carreta que conduzia.

De acordo com informações da Polícia Militar, Márcio dirigia uma carreta Mercedes-Benz branca, pertencente a uma empresa privada, e estava acompanhado de uma mulher de 41 anos, moradora de Castanhal. Segundo a PM, o suspeito do crime é ex-companheiro da mulher, identificado apenas como Rafael, que estaria seguindo a carreta de Márcio.

Testemunhas relataram que o suspeito se aproximou do veículo pesado e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra o motorista, fugindo logo em seguida em uma caminhonete Pajero prata. A equipe do 5º Batalhão da PM foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) e chegou ao local pouco depois do ataque.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também foi chamada, mas os socorristas constataram que o caminhoneiro já estava morto.

Enquanto a cena do crime era isolada e a Polícia Científica acionada, outra viatura, de São Domingos do Capim, recebeu informações sobre a fuga do suspeito e iniciou diligências. Os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito no ramal do Caranã, área rural de São Francisco do Pará.

Ele foi levado para a Delegacia de São Francisco, onde foi autuado pelo crime de homicídio. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional.