Polícia

Polícia

Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá

O caso estava em investigação desde setembro, quando familiares registraram o desaparecimento da vítima na delegacia da cidade

O Liberal
Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá. (Reprodução/ redes sociais)

Os restos mortais de uma mulher identificada como Marione Avelar Rabelo, de 44 anos, foram encontrados na noite de quarta-feira (3), enterrados em uma cova rasa no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense. A descoberta ocorreu após atuação conjunta de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A vítima estava desaparecida desde setembro, quando familiares registraram o caso na delegacia da cidade. A ossada foi localizada no bairro Marambaia, em uma área de mata utilizada como roçado. O local fica próximo à residência do principal suspeito, conhecido como “Nico”, e, segundo a polícia, pertence a ele.

De acordo com a Polícia Civil, apenas o laudo necroscópico da Polícia Científica poderá confirmar se houve lesões e qual foi a causa da morte.

Moradores da região relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo vindo da área no dia 22 de setembro, data que pode estar relacionada ao crime.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a identificação da vítima e informou que as circunstâncias e a autoria do homicídio são investigadas por meio de inquérito conduzido pela Delegacia de Santo Antônio do Tauá. Perícias complementares foram solicitadas para auxiliar na elucidação do caso.

Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá
