O Liberal lidera a revolução no jornalismo do Norte e lança sistema próprio de IA para jornalistas

Aos 79 anos, O Liberal reafirma sua vocação de vanguarda ao unir a tradição do jornalismo impresso com as tecnologias que moldam o futuro da indústria. Em um movimento pioneiro no Norte do país, o Grupo Liberal começou a implementar neste mês de novembro (um ano antes de seu octogenário) um projeto de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido sob medida para sua redação integrada; iniciativa que recebeu o selo do Google News Initiative (GNI) e contou com a mentoria estratégica da Blue Engine Collaborative. A solução técnica foi criada pela Plexus, consultoria de Dados e IA formada por três ex-funcionários do Google.

A premissa central é usar tecnologia não para substituir, mas para dar mais liberdade criativa ao jornalista. “A ideia é ter uma inteligência própria a serviço do jornalismo do Grupo, capaz de otimizar tarefas, dar mais agilidade às produções e permitir que o time tenha algo cada vez mais raro nas redações digitais: tempo para pensar novas pautas, aprofundar a apuração e inovar na forma de contar histórias”, sintetiza Heloá Canali, editora-executiva do portal OLiberal.com, responsável por capitanear o projeto desde sua concepção.

Google e Blue Engine fortaleceram projeto da redação

A estruturação do projeto começou internamente em março de 2025, mas a virada decisiva ocorreu após o projeto de Oliberal ter sido (entre tantos do Brasil) selecionado para o laboratório de IA do Google e ter conquistado o financiamento do Google para sua execução. A mentoria da Blue Engine ajudou a transformar as ideias e teste iniciais em um sistema robusto com foco em precisão, segurança editorial e respeito ao tom de voz próprio de O Liberal.

Segundo Humberto Carreiro, CTO da Plexus, um dos maiores desafios foi garantir que a tecnologia mantivesse a identidade histórica do jornal.

“O Liberal tem uma consistência estilística construída ao longo de quase oito décadas. Ensinar essa personalidade a um modelo é algo que a IA ainda não faz de forma plenamente automatizada. Por isso, optamos por criar um sistema que respeita rigorosamente as diretrizes editoriais e dá ao jornalista o controle final”, afirma.

Ferramenta já está integrada à rotina da redação

A integração da ferramenta ao sistema já existente exigiu atenção. “Não se trata apenas de variáveis técnicas. A adoção depende da experiência real do jornalista. Mapeamos gargalos, ajustamos fluxos e criamos ciclos contínuos de feedback com a redação. Do lado técnico, buscamos uma solução flexível, capaz de conectar-se a diferentes CMS e operar sem atritos”, explica Carreiro. Ele destaca que a coordenação do projeto atuou de forma transversal para garantir que indexação, interface, performance e segurança fossem ajustadas em paralelo.

Hoje, a aplicação já está integrada ao sistema editorial do Grupo Liberal. Ela auxilia em reescrita técnica, SEO, padronização de estilo, sugestões de títulos e legendas, além de otimização para diversas redes sociais: tudo respeitando o manual de redação de OLiberal e preservando a autoria do repórter.

Extensão é integrada ao portal OLiberal.com e ajuda os jornalistas com revisão ortográfica e sugestões de títulos para diferentes redes sociais, dentre outras funcionalidades (Carmem Helena / O Liberal)

Do ponto de vista de precisão jornalística, Carreiro destaca que a Plexus implementou travas editoriais robustas, incluindo o uso da tecnologia RAG (Retrieval Augmented Generation). “Indexamos todas as matérias do jornal, inclusive as recém-publicadas. Assim, o jornalista escolhe quais textos servirão de fonte, evitando alucinações e garantindo embasamento confiável e atualizado”, acrescenta.

Grupo Liberal como referência regional em inovação

Esse movimento coloca O Liberal em uma nova fronteira do jornalismo regional. Para Sabrina Passos Cimenti, diretora de Programas para as Américas na Blue Engine Collaborative, o impacto vai além da tecnologia. “O que vemos no Brasil é uma mudança cultural profunda: de projetos isolados para processos estruturais, de intuição para evidência. O Liberal se insere nesse movimento como pioneiro, especialmente na Região Norte”, pontua.

Ela reforça que veículos regionais têm um diferencial decisivo: a proximidade com o público. “O programa ajuda a transformar essa conexão em estratégia. Muitas vezes, a transformação começa pequena, mas rapidamente se torna estrutural, abrindo novos caminhos de receita e fortalecendo decisões baseadas em dados”, observa.

“A jornada para chegar até aqui foi construída com muita escuta e articulação”, conta Heloá Canali.

“Fizemos um diagnóstico profundo da nossa operação em toda a redação e, com esse material, fomos atrás dos parceiros certos. O apoio do Google e da Blue Engine só foi possível porque apresentamos um projeto sólido, realista, inovador e com potencial de impacto. Ter essa confiança do Google nos permitiu dar um salto que poucas redações regionais conseguiram até hoje.”

Mais tempo para boas histórias

O impacto humano é o objetivo final. “Acredito que o mais bonito de todo o processo é ver repórteres e editores com mais tempo para apurar e contar boas histórias, com menos pressão operacional e mais espaço para a criatividade. Ganhamos agilidade, consistência e segurança editorial, sem perder o toque humano que sempre caracterizou O Liberal”, finaliza Heloá Canali.

Heloá Canali festeja os resultados obtidos com parcerias estratégicas e financiamento do Google (Cármen Helena/O Liberal)

Para a editora-executiva, a transformação digital passa necessariamente pelo reconhecimento do valor do jornalista. “Não existe inovação sustentável sem quem apura, escreve e edita com responsabilidade. A tecnologia vem para fortalecer o ofício, não para apagá-lo. Nosso compromisso é com a credibilidade e com o futuro, garantindo que o jornalismo feito aqui no Norte esteja sempre alinhado ao que há de mais atual, como tem sido nesses 79 anos de história”, conclui.