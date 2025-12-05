Capa Jornal Amazônia
Pará

Energia elétrica será desligada para manutenção em Belém, Salvaterra e Benevides

Desligamento programado será necessário para realizar melhorias na rede elétrica nos dias 6, 9 e 10

O Liberal
fonte

Trechos dos municípios de Belém, Benevides e Salvaterra terão suspensão da energia elétrica para manutenção da rede. (Divulgação / Equatorial Energia)

O sistema elétrico será desligado em alguns trechos de Belém, Benevides e Salvaterra nos próximos dias 6, 9 e 10 de dezembro. A Equatorial Pará informou que realizará o serviço preventivo de desligamento programado para aumentar a qualidade e estabilidade do fornecimento de energia. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Em Belém, o desligamento ocorrerá na próxima terça-feira (09) em apenas dois trechos do bairro da Pedreira, na rua do Canal do Pirajá, entre Travessa Alferes Costa e Avenida Doutor Freitas e passagens Otávio Valente e Vera Cruz. Também na Região Metropolitana, em Benevides, o desligamento será na quarta-feira (10), em oito ruas do bairro da Liberdade.

Já em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, o desligamento será neste sábado (06), no bairro Marabá,  das 13h55 às 14h55, nas seguintes ruas: Victor Engelhard, entre Quinta e Décima Primeira; na rua Sexta, Sétima e Oitava, entre as travessas Segunda e Oitava; e na rua Oitava, entre as travessas Primeira E Oitava.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para se organizar. 

A concessionária de energia orienta que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas nos dias 06, 09 e 10 de dezembro:

Salvaterra

Bairro: Marabá
Data: 06 de dezembro (sábado)
Horário: 13h55 às 14h55
Ruas: Victor Engelhard, entre Quinta e Décima Primeira
Ruas: Sexta, Sétima e Oitava, entre as travessas Segunda e Oitava
Ruas: Oitava, entre as travessas Primeira E Oitava

Belém

Bairro: Pedreira 
Data: 09 de dezembro (terça-feira)
Horário: 10h05 às 15h45
Ruas: Rua do Canal do Pirajá, entre Travessa Alferes Costa e Avenida Doutor Freitas
Ruas: Passagens Otávio Valente e Vera Cruz

Benevides

Bairro: Liberdade
Data: 10 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 10h05 às 16h05
Ruas: Emídio Ribeiro, entre as avenidas General Gurjão e Emil Dax.
Ruas: 13 de setembro, Projetada I e II, todas entre avenida Senador Antônio Lemos e 13 de maio.
Ruas: do Arame, entre as avenidas Senador Antônio Lemos e General Gurjão.
Ruas: toda a Alameda Ribeiro Corrêa, na rua Emídio Ribeiro.
Ruas: dos Amigos entre rua Emídio Ribeiro e Passagem dos Amigos.
Ruas:13 de maio, entre 30 de março e Projetada II.
Ruas: Avenida Senador Antônio Lemos, entre as ruas Emídio Ribeiro e Projetada II.
Ruas: Avenida Presidente Castelo Branco, entre as ruas Emídio Ribeiro e do Arame.

Pará
