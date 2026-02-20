Capa Jornal Amazônia
Inquilino é suspeito de matar casal após cobrança de aluguel atrasado

O crime aconteceu em Brochier, no Rio Grande do Sul. Os corpos foram encontrados na manhã dessa quinta-feira (19)

Lívia Ximenes
fonte

Casal é encontrado morto e inquilino é principal suspeito (Reprodução / BMRS)

Um casal foi encontrado morto em Brochier, no Rio Grande do Sul (RS), na manhã dessa quinta-feira (19) e o inquilino das vítimas é o principal suspeito dos assassinatos. O homem, identificado como Maicon Vieira, de 29 anos, estava com três meses de aluguel atrasado e foi cobrado por João Dormalino da Silva, de 82 anos, e Doraci Alves da Silva, de 79 anos. Ele confessou o crime ao ser localizado pela polícia.

O carro de João e Doraci foi achado completamente incendiado e com indícios de acidente de trânsito. Conforme apuração, o veículo teria colidido contra uma árvore e capotado. Até o momento, não há confirmação se o fogo aconteceu devido à batida ou foi proposital.

Ao localizarem o carro, uma guarnição foi à casa dos idosos. Policiais encontraram os corpos sem vida, com sinais de agressão e um deles estava com as mãos amarradas. A residência possuía sinais de arrombamento e foi isolada para perícia.

Maicon estava em uma área de mata próxima ao local onde o carro foi encontrado. Preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Montenegro, o homem confessou o duplo homicídio. Ele era inquilino do casal e vivia em um imóvel próximo à casa de João e Doraci, segundo o delegado Alex Edmundo Assman.

De acordo com Alex, João pediu que Maicon deixasse a casa, pois estava inadimplente há três meses. Os homens discutiram e o idoso chegou a registrar uma ocorrência contra o inquilino. O caso é investigado pelas autoridades como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

