Geisy Arruda aposta em maiô cavado e quase mostra demais nas redes sociais

Geisy Arruda, influencer famosa por seus looks decotados, voltou a "causar" nas redes sociais. Na última sexta-feira (5), com muito glamour, a celebridade apareceu com uma peça de banho sexy e super cavada, que quase mostrou demais as regiões mais baixas.

Geisy apostou em um maiô em homenagem à Copacabana, como ela mesma disse em seu perfil no Instagram. A peça, além de super decotada, é super cavada na parte de baixo, que deixou parte da virilha à mostra. Veja:

O look arrancou suspiros dos internautas, que não pouparam elogios ao interagir na publicação, feita há dois dias.

"Gosto muito, só não tenho sorte", disparou um fã. "Lindíssima!", disparou outro.

