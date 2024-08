VÍDEO: Festa de 'mesversário' viraliza com tema de campanha eleitoral e diverte a web

Em pleno ano de eleições, uma pequena "candidata" conquistou a internet com uma festa de mêsversário para lá de inusitada. A protagonista é Luna Barrozo, que celebrou seu terceiro mês de vida em grande estilo, com uma temática de campanha eleitoral que divertiu os internautas. Filha de Rafaela e Marcello, a bebê apareceu vestida para "a campanha", com direito a adesivos, terninho, gravata e até um número de candidata: o 03, que faz referência à sua idade.

O tema criativo foi levado a sério pelos pais, que organizaram uma festa completa, com cartazes dizendo: "Há 3 meses eleita a mais linda do Brasil". Além disso, a decoração contou com uma urna eletrônica de mentirinha, onde os convidados puderam "votar" na bebê para prefeita. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os pais e convidados festejando, balançando bandeirinhas com a foto de Luna e se divertindo com a brincadeira.

Apesar da pouca idade, essa não é a primeira vez que Luna tem uma festa temática fora do comum. No mêsversário anterior, aos dois meses, a família organizou um verdadeiro baile funk para a pequena, com direito a "open bar" de mamadeiras, colar de ouro e muito dinheiro fake.

Nos comentários do vídeo do mêsversário de campanha política, os internautas se divertiram com a criatividade dos pais de Luna. "Isso não é uma prefeita não, é um anjo!", escreveu Rafaela Barrozo, mãe da bebê. "Nessa política eu confio ❤️", comentou outro seguidor. "Já ganhou, já ganhou, já ganhou!", celebrou mais um internauta.

