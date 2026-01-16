Capa Jornal Amazônia
Policiais militares são presos suspeitos de envolvimento em assassinato de casal em Anapu

O casal familiares de Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira foi morto no dia 26 de novembro de 2025

O Liberal
fonte

Três policiais militares foram alvos de operação que investiga possível envolvimento em homicídio de casal em Anapu. (Divulgação Polícia Civil)

Três policiais militares foram presos na manhã desta sexta-feira (16) após a deflagração da operação 5º Mandamento, no município de Anapu, no sudeste do Pará. Os PMs, identificados como Cruz, Helton e Luciano, são suspeitos de envolvimento no duplo homicídio do casal Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira, ocorrido em 26 de novembro de 2025, a cerca de 30 quilômetros da sede do município.

Além dos três mandados de prisão preventiva, a Superintendência Regional de Altamira, da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão contra policiais militares lotados em Anapu e no distrito de Belo Monte.

As vítimas foram sequestradas na noite do dia 25 de novembro, em frente à residência onde moravam, na zona rural do município. Os corpos foram encontrados no dia seguinte, com marcas de agressão, indicando extrema violência.

A primeira fase da operação resultou na prisão de Rodrigo Teixeira, conhecido como “Piqui”, em 5 de janeiro deste ano, após as investigações apontarem sua participação direta no crime. Segundo o delegado Guilherme Moraes, de Altamira, os policiais estavam de serviço no dia do crime e teriam demonstrado morosidade no atendimento da ocorrência. Os agentes são investigados tanto por possível participação direta no duplo homicídio quanto por intimidação de testemunhas, incluindo familiares das vítimas.

A delegada Larissa Leite, responsável pelo inquérito policial, informou ainda que os policiais suspeitos teriam ligação direta com o crime e dado apoio à fuga de um dos investigados. O mandante do duplo homicídio segue sendo procurado pela polícia.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, munições e outros objetos, que passarão por perícia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente o caso. Até o momento, não foi divulgada a motivação dos assassinatos.

A ação contou com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da Delegacia de Homicídios e da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA).

Homicídio

O casal foi sequestrado ao se aproximar da porteira da propriedade rural, localizada no Travessão 95, na zona rural de Anapu, por volta das 21h. Segundo testemunhas, os criminosos estavam escondidos em uma área de mata.

Uma filha do casal percebeu a movimentação suspeita a partir da sede da fazenda, situada a cerca de 200 metros da porteira, e acionou vizinhos e familiares, que iniciaram buscas.

As vítimas foram encontradas sem vida na manhã seguinte, em uma área localizada a aproximadamente 30 quilômetros da sede de Anapu. Os corpos apresentavam marcas de tiros e violência. O carro do casal, utilizado pelos criminosos, foi localizado em outra vicinal da região.

A Polícia Militar do Pará (PMPA) informou, em nota, que os policiais permanecem sob custódia até a realização da audiência de custódia e, caso a prisão seja mantida, serão encaminhados ao Batalhão Especial Penitenciário. A corporação ressaltou que não compactua com desvios de conduta e que a Corregedoria acompanha o caso.

Polícia
.
