Dia do Café: Conheça 10 lugares para tomar café em Belém

O Dia Nacional do Café é celebrado nesta sexta-feira (24.05). A bebida é uma das mais consumidas em todo o mundo e, principalmente no Brasil, que é o maior produtor e exportador de café. Em Belém, seja em meio ao calor ou em tardes chuvosas, o item é um dos mais pedidos. Confira 10 opções de restaurantes para consumir a bebida.

1 - Ver-o-Pesinho Casa & Café

O Ver-o-Pesinho Casa & Café é um dos locais mais tradicionais da cidade para degustar a bebida. O estabelecimento até já representou o estado do Pará em um encontro da Unesco. O espaço oferece um brunch aos fins de semana para aproveitar com a família e amigos. O valor do café é a partir de R$ 12 e conta com diversas opções de acompanhamentos. O espaço fica localizado na Travessa Benjamin Constant, 1793, bairro de Nazaré, em Belém.

2 - DomNato Casa de Pães

A cafeteria DomNato Casa de Pães oferece uma variedade de cafés de todos os tipos, além de pães, tapiocas e outros acompanhamentos. O valor dos cafés varia entre R$ 4, o mais simples, e R$ 16,90, como o cappuccino com avelã. O estabelecimento também oferece uma variedade de cafés gelados. O espaço fica localizado na Rodovia Br-316 Km 6 5, Ananindeua.

3 - Doceria Amorosa

A Doceria Amorosa, localizada na avenida gentil Bittencourt, oferece uma grande variedades de cafés, quentes e gelados, além de um cardápio de doces e salgados para acompanhar. O preço varia entre R$ 8, os mais simples, e R$16, o cappuccino com chantilly, por exemplo.

4 - Café Plenitude

Com unidades espalhadas em toda Belém, o Café Plenitude é uma opção para quem gosta de aproveitar um bom café. Os valores variam entre R$ 6 e R$ 15.

5 - Cafeteria SanMar

Para os amantes de café, a cafeteria traz um café gourmet, que usa grãos selecionados. O cardapio tem uma variedade de cafés expressos, com leite e gelados, com preços entre R$ 5,90 e R$ 17,50. O espaço também conta com acompanhamentos como pães e tapiocas de diversos tipos. O estabelecimento fica localizado na Av. João Paulo II, no Curió-Utinga.

6 - Panificadora Fortaleza do Humaitá

Considerada uma das panificadoras mais antigas de Belém, a Fortaleza Humaitá conta com um cardápio variado de salgados, lanches, doces e bebidas. E, claro, aquele cafezinho com preços a partir de R$ 6.

7 - Complexo Ver-o-rio

O complexo Ver-o-Rio é um ponto turístico tradicional para aqueles que gostam de ver o pôr-do-sol à beira rio, mas, além disso, também é uma opção de café da manhã para os turistas e moradores da região. Lá, o visitante pode optar por algum dos quiosques e desfrutar de um amplo cardápio. O lugar é ideal para tomar um café da manhã em família e se exercitar. O ponto turístico fica localizado na Avenida Marechal Hermes, 1374.

8 - Vero Café

O espaço Vero Café, em Belém, é um lugar para quem, além de tomar café, gosta de ouvir música para acompanhar. O lugar possui uma variedade de bebidas, com preços a partir de R$ 7,50.

9 - Café Santo

Além do café tradicional, o Café Santo oferece pratos para o almoço, bebidas alcoólicas, croissants, pizzas, saladas e doces, com a proposta de café, bar e restaurante. O café expresso custa a partir de R$ 8.

10 - Me Gusta Creamery

Além de sorveteria, a Me Gusta Creamery também é uma opção para quem adora tomar um café da tarde. O lugar oferece algumas opções de salgados, pão de queijo e esfirra, e conta com uma variedade de café quente e gelado, a partir de R$ 6 o expresso e R$ 11 o cappuccino.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política)