Loja de gastronomia representa Belém em encontro das cidades criativas da Unesco em Santos-SP 

Nada menos do que 150 kg de produtos paraenses, como a cachaça de jambu, o feijão de Santarém e a farinha de Bragança, estão na vitrine da loja Ver-o-Pesinho, sendo apreciados na 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco em Santos, no litoral de São Paulo.

O evento começou, nesta segunda-feira (18) e seguirá até sexta-feira (22). Os produtos da gastronomia paraense tiveram ótima aceitação do público, no primeiro dia de feira, nesta segunda-feira (18), conforme observou Manoel Netto, sócio da loja Ver-o-Pesinho, escolhida como representante de Belém, na edição de São Paulo.

"É uma oportunidade absurda de apresentar para mais de 300 cidades ao redor do mundo produtos de marcas que são nossas parceiras há tanto tempo. A gente trouxe também bombons de cupuaçu, os biscoitos de castanha-do-Pará, cuias de Tapera, que é a nossa cuia preta de tomar tacacá", acrescentou Netto, que é administrador de formação, e diretor do Belém Design Zones (BDZ).

Cozinha de Belém é diferenciada

Ele explicou que desde o ano de 2015, a capital paraense é considerada uma cidade criativa da gastronomia, selecionada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que é uma agência especializada das Nações Unidas (ONU) com sede em Paris. Na prática, isso significa que Belém tem uma gastronomia peculiar e que representa a cultura de um povo.

"E esse título é atraente para a economia que é aquecida em Belém, sim, pela nossa gastronomia, que gera negócios, gera arranjos produtivos de empreendimentos colaborativos", frisou Manoel Netto, lembrando que ele faz parte do Comitê de Cidades Criativas, representando a cidade de Belém, desde o ano de 2017, como membro participante.

Sobre a participação em evento com potencial de divulgação tão alto, Netto afirma que a seleção do Ver-o-Pesinho resulta de uma trajetória de trabalho. "É uma conquista, mas tudo é fruto de um processo, a gente foi indicado como loja 100% regional, representando Belém por conta do mote da loja".

Ver-o-Pesinho é marca 'guarda-chuva'

"Temos um mote de sermos colaborativos, de economia criativa e com 100% de produtos regionais, mas foi também porque a marca Ver-o-Pesinho é uma marca guarda-chuva, então, eles não escolherem só uma marca, escolheram o Ver-o- Pesinho por ser uma marca que traz várias marcas juntas", disse Netto.

"Nós trouxemos mais de 150 kg de produtos para serem expostos, de mais de 14 marcas parceiras da loja. Então isso é um degrau que antes a gente nunca havia alcançado. Não é um status, é um reconhecimento de um trabalho bem feito há 4 anos por toda a equipe da loja. Este ano, pela primeira vez a gente abriu uma loja fora do estado, que é uma loja no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro,em parceria com o chef Saulo Jennings, da Casa do Saulo. Hoje, a gente entende que é mais um desafio, é mais um degrau que a gente atravessa, ultrapassa as expectativas, faz melhor do que a gente imaginou que poderia ser", afirmou ele.

SERVIÇO

A Expo Cidades é aberta ao público e realizada no Blue Med Convention Center. Ela também acontece na Praça Almirante Gago Coutinho, n° 29, Ponta da Praia, Santos (SP), até a próxima sexta-feira (22), de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 22h.