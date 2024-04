Como fazer café cremoso? Receita diferente leva apenas 3 ingredientes ☕

Celebrado anualmente em abril, o Dia Mundial do Café é a ocasião perfeita para homenagear essa bebida tão querida e, claro, aprender novas receitas. Para os amantes de café a bebida é indispensável no dia a dia, mas existe uma opção diferente para inovar na rotina: o café cremoso. Com apenas 3 ingredientes e um preparo simples que rende até 20 porções, a receita viralizou nas redes sociais. Confira os ingredientes e o passo a passo.

Ingredientes

2 xícaras (chá) cheias de açúcar (400 g);

1 sachê de café solúvel (50 g);

1 xícara (chá) de água fervente (240 ml).

VEJA MAIS

Modo de Preparo

Misture o açúcar com o café na tigela da batedeira;

Adicione a água fervente aos poucos e bata, em velocidade alta, por uns 10 a 15 minutos ou até ficar cremoso;

Transfira o creme para um recipiente com tampa e guarde na geladeira ou freezer;

Para servir, adicione uma ou duas colheres de sopa do creme cremoso em sua bebida favorita, seja café, leite, cappuccino ou chocolate quente.

💡 Dicas:

Experimente adicionar canela em pó, raspas de laranja ou cacau em pó à mistura antes de bater. O café cremoso pode ser armazenado na geladeira por até 2 semanas ou no freezer por até 3 meses.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)