Dia Mundial do Café: confira cinco receitas para saborear com o ingrediente

Nesta quinta-feira (14/04) é comemorado o Dia Mundial do Café, companheiro de muitas pessoas no dia a dia, seja nas primeiras horas do dia ou ao final dele, sempre está presente em uma xícara. Para comemorar o dia de um dos produtos mais consumidos no país, separamos algumas receitas incríveis para se deliciar.

Frappuccino do Starbucks

(Tere Dámazo / Pexels)

1 xícara de café coado

250 ml de leite

2 colheres de cacau em pó ou chocolate em pó

Raspas de chocolate ao leite

Chantilly

Preparo

Coloque o café em forminhas de gelo e deixe no congelador por 30 minutos. Em seguida coloque os cubos de café, o leite, o cacau em pó e o chocolate em um liquidificador e bata em modo pulsar até ficar cremoso. Coloque em um copo longo e finalize com o chantilly.

Bolo de chocolate com café

(Marta Dzedyshko / Pexels)

Massa

2 ovos

2 xícaras de açúcar

1 xícara de manteiga derretida

2 xícaras de chocolate em pó

1 xícara de água fervendo

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Calda

1 xícara de café coado forte

1 colher de sopa de achocolatado em pó

2 colheres de sopa de licor de amêndoas

Cobertura

1 lata de leite condensado

4 colheres de sopa de achocolatado em pó

1 colher de sopa de manteiga

1 lata de creme de leite sem soro

Preparo

No liquidificador, bata os ovos com o açúcar. Adicione a manteiga e o chocolate. Com o liquidificador ligado, coloque a água fervendo e bata mais um pouco. Transfira para uma tigela e adicione a farinha e o fermento. Despeje em uma fôrma de 25cm de diâmetro, untada e enfarinhada e asse em forno médio, preaquecido, por 40 minutos. Deixe esfriar, desenforme e coloque o bolo em uma travessa e faça vários furos com a ajuda de um garfo. Misture o café com o achocolatado e o licor de amêndoas e regue o bolo. Em uma panela misture o leite condensado, o achocolatado e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo até desprender do fundo. Deixe esfriar um pouco e adicione o creme de leite. Misture bem, espalhe sobre o bolo e sirva.

Pudim de café

(RODNAE Productions / Pexels)

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

meia xícara (chá) de água quente

Pudim

1 lata ou caixinha de leite condensado

2 medidas (da lata ou caixinha) de leite Líquido

2 colheres (sopa) de café

3 ovos

Preparo

Calda

Em uma panela derreta o açúcar até ficar dourado. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre, com esta calda, uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje na forma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva a seguir.

Petit Gateau de Café

(Ivan Samkov / Pexels)

Ingredientes

300g de chocolate ao leite picado

200g de margarina ou manteiga sem sal

2 colheres de sopa de café instantâneo

5 gemas

4 ovos inteiros

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo

Margarina para untar

Modo de preparo

Misture o chocolate com a margarina e o café. Leve ao fogo em banho-maria, mexendo sempre até derreter. Deixe amornar. Reserve. Numa tigela, misture as gemas, os ovos, o açúcar e a farinha. Junte a mistura reservada e mexa até obter uma massa homogênea. Unte 20 forminhas e polvilhe com farinha de trigo. Coloque a massa um pouco acima da metade da forminha. Leve ao forno na temperatura de 200º preaquecido, por 10 minutos. Desenforme ainda morno sobre pratinhos individuais. Sirva a seguir.

