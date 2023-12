Está sem cafeteira? Saiba como fazer um café apurado e delicioso do modo tradicional

Atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil é o maior consumidor de café do mundo e o maior produtor mundial do grão, com exportações que chegaram a 2,2 milhões de toneladas em 2022.

A cultura de tomar café tem um forte apelo social, uma vez que grande parte da produção é feita em propriedades e pela agricultura familiar onde as lavouras são cultivadas. Deste modo, passou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, que possuem diversas formas de prepará-lo.

Diante de tantos fatos curiosos, não é à toa que o café é tão consumido pela população. Confira como fazer esta bebida incrível do modo tradicional.

Como fazer café do modo tradicional

Você vai precisar de:

Uma panela pequena estilo caçarola

Filtro de papel ou coador de pano

Ingredientes usados:

3 xícaras de água

3 colheres cheias de pó de café

3 colheres cheias de açúcar (opcional)

Modo de preparo:

Na panela, coloque a água, o café e o açúcar Mexa ligeiramente e leve ao fogo até ferver Quando a água levantar fervura, líquido irá subir e esse é o momento de desligar o fogo Após isso, passe o líquido no coador ou filtro Sirva quente.

Observação:

Fique atento quando a água levantar fervura, pois o nível da superfície do café levanta até sair do recipiente, o que pode sujar o fogão e ainda desperdiçar metade do líquido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires