Saiba como fazer café gelado para desfrutar dessa delícia no calor

O café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo, feita a partir de grãos torrados do fruto do cafeeiro. Tradicionalmente, a bebida é servida quente, consumida em qualquer hora do dia, mas há versões geladas que podem ser agradáveis a diversos paladares. Confira como fazer café gelado:

VEJA MAIS

Como fazer café gelado

Ingredientes

1 copo de leite gelado;

1 colher de sopa de açúcar;

1 colher de sopa de ovomaltine;

Calda de chocolate;

3 cubos de café congelado;

2 bolas de sorvete de chocolate ou creme;

Chantilly para cobertura;

Chocolate granulado.

Modo de preparo

Coloque no liquidificador todos os ingredientes, com excessão do ovomaltine, e bata até dissolver os cubos de café; Acrescente o ovomaltine; Decore uma taça com calda de chocolate, despeje na taça e cubra com chantilli; Decore com calda de chocolate e chocolate granulado; Sirva gelado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com