Como fazer pão com ovo na airfryer? Receita é excelente para o café da manhã

Nada melhor do que iniciar o dia com um café da manhã nutritivo e saboroso, além, é claro, de ter um preparo prático e rápido, por ser feito diretamente em um utensílio em alta nas cozinhas brasileiras. A dica de hoje é o pão com ovo na airfryer, que além de deixar o ovo com uma textura macia e surpreendente, deixa o pão torrado e crocante.

Confira como preparar a receita:

Como preparar pão com ovo na airfryer

Ingredientes

- 1 pão francês grande

- 2 ovos

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- 2 fatias de queijo muçarela

Modo de preparo

- Preaqueça a AirFryer a 180°C por cerca de 5 minutos.

- Enquanto isso, corte o pão francês na metade e amasse o miolo para dentro, formando uma pequena cavidade.

- Quebre cada ovo em uma das metades do pão e então tempere com sal e pimenta.

- Acrescente o queijo por cima e, cuidadosamente, coloque as fatias dentro da AirFryer.

- Asse por cerca de 15 minutos, retire e sirva em seguida.

