Confira 7 lugares para comer um bom pão de queijo em Belém

O pão de queijo foi classificado como o segundo melhor pão do mundo pelo guia de gastronomia Taste Atlas. Apesar de ser um quitute bastante conhecido por sua origem mineira, ele é bastante consumido pelos belenenses. Sendo assim, a redação integrada do Grupo Liberal listou 7 lugares para comer um bom pão de queijo em Belém. Confira:

1. Casa do Pão de Queijo

Como o nome já sugere, a Casa do Pão de Queijo é um estabelecimento tradicional na capital paraense por oferecer ao seu público pães de queijo de alta qualidade. Em Belém, há 3 unidades da franquia nacional, localizadas no Parque Shopping, no bairro Parque Verde; no Shopping Boulevard, no bairro do Reduto; e no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans.

2. Dom Valentim

A cafeteria Dom Valentim oferece uma variedade de cafés, bebidas geladas, croissant, tapioca e outros tipos de salgados, entre eles, um pão de queijo de ótima qualidade, além de opções de produtos industrializados. Fica localizada no bairro da Pedreira, em Belém, mais precisamente na Marquês de Herval, 1036, bem na esquina da Mariz de Barros.

3. Cheirin Bão

Com unidades espalhadas por toda a cidade, a Cheirin Bão se destaca pelas suas porções de pão de queijo, que sempre é um dos itens mais procurados por quem frequenta o estabelecimento. As unidades podem ser encontradas nos bairros da Campina, Nazaré, Umarizal, Batista Campos e nos shopping-centers Castanheira, Grão-Pará, Pátio Belém e Parque Shopping.

4. Panificadora do Pepe

Uma das panificadoras mais renomadas do bairro da Pedreira é a do Pepe, localizada na Tv. Curuzú, entre Marquês de Herval e Visconde, número 13. Lá, os clientes podem se deliciar com uma farta variedade de salgados, doces, bolos e de um café com pão, tapioca e claro, pão de queijo com produção diária. Pela qualidade e preço justo, o local costuma ficar bem cheio e com filas, mas o atendimento tende a ser bem rápido.

5. Da Fazenda

Entre as mais diversas opções de estabelecimentos, há também para quem prefira assar em casa o seu próprio pão de queijo. Para esse público, a opção ideal é o pão de queijo Da Fazenda, podendo ser adquirido nos supermercados e atacados de Belém. A fábrica fica localizada na Travessa Barão do Triunfo.

6. The Coffee

Localizado na Rua Ângelo Custódio, no bairro da Cidade Velha, em Belém, o The Coffee é uma boa opção para quem procura um pão de queijo com produção diária. Sua localização também é privilegiada por ser próximo ao Fórum Cível e Criminal de Belém.

7. DomNato Casa de Pães

A última opção é para quem está chegando ou saindo de Belém. DomNato Casa de Pães é uma ótima opção para quem vai pegar a estrada rumo ao interior do estado. Localizada no Km 06 da rodovia BR-316, em Ananindeua, essa padaria tem na sua especialidade uma variedade e diversidade de pães, dentre os que mais se destaca, o pão de queijo produzido no local e diariamente.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias)