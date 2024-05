Pão de queijo é eleito o 2º melhor pão do mundo; confira o ranking dos 10 melhores

O famoso pão de queijo foi eleito o segundo melhor pão do mundo, numa lista que contou com 10 variados tipos de pães produzidos ao redor do mundo. O ranking foi montado a partir de uma pesquisa divulgada no dia 13 de maio, pela Taste Atlas, site onde os internautas votam qual a melhor comida em determinada classificação. A iguaria do Brasil ficou atrás apenas do Pan de bono (Colômbia). Fechando o pódio, o Marraquetá (Chile) fechou ficou em terceiro lugar.

Confira o ranking dos 10 melhores pães do mundo:

1. Pan de bono (Colômbia)

2. Pão de queijo (Brasil)

3. Marraqueta (Bolívia e Chile)

4. Pampushka (Ucrânia)

5. Pan de yuca (Equador e Colômbia)

6. Almojábana (Colômbia e Porto Rico)

7. New York City Bagles (Estados Unidos)

8. Pan de queso (Colômbia)

9. Bolo lêvedo (Portugal)

10. Pandesal (Filipinas)

A categoria que elenca os melhores pães espalhados pelo mundo, a iguaria mineira ficou em segundo lugar, sendo atribuída 4,5 estrelas, com uma diferença mínima para o líder do ranking, o Pan de bono, da Colômbia, que alcançou a marca de 4,6 estrelas. A classificação é realizada por meio de avaliações dos internautas que costumam acessar o guia de gastronomia, sendo desses alguns profissionais e especialistas em gastronomias, mas uma grande parcela não são profissionais e apenas relatam suas experiências gastronômicas.

Pão de queijo é destaque global pelo segundo ano

Em 2023, o mesmo guia de gastronomia já havia apontado o pão de queijo como a terceira melhor comida de café da manhã do mundo, contando com mais de 17 mil avaliações, das quais cerca de 11 mil foram validadas, à época.

Ainda no mesmo, um dos símbolos da culinária mineira também foi reconhecido pelo Taste Atlas como uma das cinco comidas mais bem avaliadas do mundo, no ranking de fim de ano divulgado pela plataforma. Essa colocação puxou a culinária mineira para a 30° posição na lista de melhores regiões gastronômicas do mundo, e a primeira do Brasil, em um ranking que listou as 100 melhores regiões do mundo.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)