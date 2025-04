Idosa dona de hotel é morta espancada por inquilino em Tucuruí

Uma idosa identificada como Maria Helena Pantoja, de 76 anos, foi morta ao ser espancada por um homem no bairro Jaqueira, em Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima era proprietária de um hotel na passagem São José e o suspeito seria um dos hóspedes. O crime, que ocorreu na noite de terça-feira (¼), é investigado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio doloso de Maria Helena Pantoja, 76 anos. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou.

O suspeito do crime brutal fugiu após o homicídio. De acordo com as informações iniciais, a idosa foi morta enquanto dormia em uma rede. Ela foi encontrada no início da madrugada desta quarta-feira (2), após familiares estranharem que a vítima não respondia. O corpo de Maria Helena Pantoja apresentava hematomas no rosto e uma das possíveis causas da morte é estrangulamento.

As informações colhidas pela polícia no local são de que o suspeito supostamente teria enforcado e agredido a vítima até a morte. As testemunhas repassaram dois relatos sobre o que teria ocorrido. A primeira é que a motivação para o assassinato seria uma suposta discussão sobre o consumo excessivo de álcool dentro do estabelecimento. Outra versão é que o suspeito chegou ao hotel e queria um quarto com ar-condicionado, mas se recusou a pagar o valor correspondente, gerando uma discussão. Mais tarde, ele retornou alcoolizado e invadiu o quarto da idosa, e realizou as agressões.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no hotel para realizar as diligências sobre o crime. Buscas foram realizadas após o crime, mas o suspeito não foi localizado. O corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para os exames periciais.