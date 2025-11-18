LibTalks: professor da UFPA diz que Belém deve apostar em bicicleta por ser 'plana e pobre'

A solução para a mobilidade urbana não passa pelo transporte individual, segundo Paulo de Castro Ribeiro. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (FAU/UFPA) e assessor técnico da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon/PA) fez a afirmação durante o debate do LibTalks desta terça-feira (18).

Para Ribeiro, a prioridade deve ser o transporte público e a mobilidade ativa. Ele destacou a importância de caminhadas e bicicletas, especialmente em cidades como Belém, que ele descreveu como "plana e pobre", condições favoráveis para essa modalidade.

O professor também abordou a baixa competitividade do transporte hidroviário na região metropolitana de Belém. Ele explicou que tempo e custo são as variáveis mais sensíveis na escolha modal do usuário.

Desafios do transporte hidroviário em Belém

Ribeiro detalhou que, no transporte hidroviário, essas duas variáveis são antagônicas. Para ter velocidade, o custo é altíssimo, o que dificulta a competitividade, exceto em travessias específicas, como as linhas para Cotijuba e Barcarena.

O LibTalks é um projeto do Grupo Liberal que reúne vozes de referência para debater a mobilidade urbana e os desafios na Amazônia. Os painéis ocorrem no Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém, com o tema "Cidades Sustentáveis e Resilientes".

Os debates contam com a mediação de Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, e seguem até a sexta-feira (21), data final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).