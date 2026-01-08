Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Preço da carne em Belém deve receber reajuste em breve, avalia setor

Novos preços sofrem pressão das exportações e outras variações de mercado

Maycon Marte

O preço da carne comercializada em Belém deve receber um novo reajuste em breve, devido ao efeito das exportações no mercado local, como avaliam representantes do setor. Nos estabelecimentos da cidade, o preço ainda é o mesmo ofertado durante o mês de dezembro do ano anterior, mas os consumidores já notam variações, mesmo que pequenas, nos principais cortes do dia a dia. A estimativa é de um reajuste médio de 10%, considerando fatores climáticos e a imprevisibilidade do setor, com atenção às mudanças recentes na relação comercial internacional.

O sócio-proprietário de um açougue na capital paraense, Toni Alves, avalia que, sobretudo, são as exportações que devem gerar a necessidade de reajuste. Isso acontece porque a demanda para abastecer o mercado externo deixa os empresários locais mais desabastecidos, o que reflete em produtos mais caros. Ele enfatiza que essa dinâmica é fluida e o mercado oscila de maneira imprevisível, sendo difícil precisar o quanto os consumidores terão que desembolsar a mais.

“A gente sempre tem uma média anual de aumento de 10%. Mas, ao mesmo tempo que aumenta, também diminui, dependendo muito da exportação, da demanda e de fatores climáticos que também interferem, devido à seca ou chuva”, defende o empresário.

Considerando a variação constante dos preços, Alves adota estratégias para preservar a clientela durante os momentos de reajuste. Segurar o preço total do que seria reajustado ou distribuir o aumento entre os cortes são algumas das medidas que o empresário aplica na sua loja. “Geralmente, quando aumentamos o preço das carnes de primeira, mantemos as carnes de segunda com o mesmo valor ou, em alguns casos, até reduzimos”, explica.

A preferência por fornecedores da região Norte, em especial do Pará, também surge como mecanismo para economizar na compra das carnes, já que o frete tende a ser menor do que os valores cobrados sobre a carne transportada de regiões mais distantes. “Nossas compras abrangem diversas regiões, como Marabá, Castanhal, São Félix do Xingu e Altamira, concentrando-se principalmente no estado do Pará”, destaca.

Consumo

Os consumidores paraenses já se queixam de preços reajustados, mesmo que pouco, em diferentes localidades. Para a funcionária pública Andreia Rangel, que mora atualmente em Santarém e veio a Belém desde a semana passada, o maior impacto no bolso está nos supermercados, por isso ainda recorre a açougues de rua e feiras para tentar economizar. Mas sua principal estratégia é a pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos.

“A minha percepção dos preços daqui, em relação à Santarém, é de que está oscilando muito o valor, entre R$ 5 e R$ 7, variando algumas carnes, mas eu acho que, em relação ao supermercado, com certeza o açougue é bem mais em conta. É uma diferença de R$ 15 a R$ 20, que foi o que percebi ontem mesmo”, enfatiza a consumidora.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) FPA: é preciso agir rápido para evitar impacto elevado da salvaguarda chinesa]]

image Tarifa chinesa de 55% pode encarecer carne no Pará em 2026
Medida chinesa pode afetar exportações do Pará e o bolso dos consumidores

[[(standard.Article) Carne: País vai propor à China assumir cota de países que não conseguirem cumpri-la, diz Fávaro]]

Saldo

Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) indica que 2025 fechou com um cenário de preços elevados ao consumidor final, tanto no Pará quanto no conjunto do país. Os principais fatores que pressionaram os preços na capital, segundo a entidade, incluem a dinâmica da oferta de gado, os custos de produção, a demanda externa aquecida e os efeitos da inflação sobre os alimentos.

Segundo a entidade, o Pará foi diretamente afetado pelas variações do mercado no último ano, já que o estado acompanhou a tendência nacional de alta. “Custos logísticos, transporte, energia e alimentação animal também exerceram pressão sobre os preços finais praticados ao consumidor paraense, sobretudo na capital”, avalia o Dieese.

Nacionalmente, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que baseiam as análises do Dieese-PA, demonstram que, no decorrer do ano passado, a carne foi líder entre os itens mais caros na mesa dos brasileiros. “A redução do ritmo de abate em determinados períodos do ano, associada à retenção de matrizes e à recomposição de rebanho, limitou a oferta no mercado interno. No mesmo momento, a forte demanda externa, impulsionada pelas exportações brasileiras, também contribuiu para preços mais elevados no atacado, com impactos no varejo”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

No Pará, Aprosoja defende saída da Moratória da Soja, acordo voluntário para combate ao desmatamento

Entidade não vê mais necessidade do acordo para controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente

08.01.26 20h37

Economia

Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

Iniciativa quer ampliar o acesso à educação profissional

08.01.26 17h52

Leve Alta

Custo da cesta básica oscila em 2025 e consome quase metade do salário mínimo no Pará

Levantamento do Dieese-PA mostra variações ao longo do ano, leve alta acumulada e impacto persistente dos preços dos alimentos no orçamento das famílias paraenses

08.01.26 16h37

ECONOMIA

Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE

A posição francesa lidera um bloco de resistência que ganhou reforços nas últimas 24 horas.

08.01.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda