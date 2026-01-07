Capa Jornal Amazônia
Pará movimentou 708 milhões de metros cúbicos de gás natural

Crescimento foi superior a 105% e representa mais que o dobro do volume registrado no ano passado, com 344 milhões de metros cúbicos

fonte

Companhia de Gás do Pará informa que trabalha na implantação de um gasoduto virtual para ampliar o atendimento na Região Metropolitana de Belém (Foto: Alex Ribeiro | Agência Pará)

A Companhia de Gás do Pará (GdP) encerrou 2025 com um crescimento superior a 105% no volume de gás natural movimentado no Estado, alcançando mais de 708 milhões de metros cúbicos ao longo do ano. O resultado representa mais que o dobro do volume registrado em 2024, quando a empresa movimentou cerca de 344 milhões de metros cúbicos, e marca a consolidação da companhia no setor de distribuição de gás natural no Pará.

Os números consolidados em dezembro refletem a ampliação da base de clientes e o avanço da transição energética no setor industrial paraense. Além das indústrias já atendidas desde 2024, a GdP iniciou o fornecimento de gás natural ao primeiro cliente do segmento termelétrico no Estado. A Usina Termelétrica Novo Tempo, localizada em Barcarena, passa a operar com gás natural e deverá ser sincronizada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A expectativa é de que os volumes cresçam ainda mais em 2026 com o pleno funcionamento da Termelétrica Novo Tempo, considerada a maior usina do tipo no Pará. Movida a gás natural fornecido pela GdP, a unidade terá capacidade para atender cerca de 10% da demanda de energia da região Norte e até 25% do consumo do território paraense, reforçando a segurança energética do Estado.

No setor industrial, a Companhia de Gás do Pará trabalha na implantação de um gasoduto virtual para ampliar o atendimento na Região Metropolitana de Belém. A iniciativa prevê a criação de uma rota contínua de fornecimento a partir do sistema de distribuição em Barcarena, alcançando inicialmente os municípios de Ananindeua, Benevides e Castanhal, com possibilidade de expansão para outras localidades conforme a demanda.

CONSOLIDAÇÃO
Segundo o diretor-presidente da GdP, Fernando Flexa Ribeiro, o desempenho de 2025 confirma o processo de consolidação da companhia no mercado paraense. “O ano de 2025 foi um ano de consolidação da Gás do Pará no setor de distribuição de gás natural. Um esforço que nos levou a ter aumento na distribuição de 105%. Seguimos na missão de levar gás a todo o Pará, seguindo a determinação do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan”, afirmou.

Além da expansão industrial e energética, o Pará também se prepara para a chegada do gás natural veicular (GNV) por meio da Gás do Pará. O pré-lançamento do novo combustível está previsto para o primeiro trimestre deste ano e deve ampliar o atendimento à população, oferecendo uma alternativa mais econômica para motoristas e contribuindo para o aumento do volume de gás natural movimentado no Estado. (Com informações da Agência Pará).

