O Liberal chevron right Pará chevron right

Avenida Liberdade se aproxima da entrega e integra ciclo de obras no Pará

Via expressa na Grande Belém chega a cerca de 90% de execução; Estado soma 357 pontes e 3 mil km pavimentados desde 2019

Da Redação
fonte

Avenida Liberdade (Foto: Alexandre Costa / Ag. Pará)

Com cerca de 90% das obras concluídas, a Avenida Liberdade entra na fase final de pavimentação e se aproxima da entrega prevista para março. A via, que ligará a Alça Viária à Avenida Perimetral, é apresentada pelo governo como a primeira via expressa do Pará, sem semáforos, lombadas ou cruzamentos, e deve alterar a dinâmica do trânsito na Região Metropolitana de Belém.

Com 14 quilômetros de extensão, a nova rota vai integrar diretamente os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a proposta é oferecer uma alternativa às vias já saturadas, especialmente à BR-316, além de facilitar o acesso ao Porto de Vila do Conde e às regiões Sul e Sudeste do Estado.

A vice-governadora Hana Ghassan visitou o canteiro de obras nesta semana e afirmou que restam apenas ajustes finais. De acordo com ela, a obra já está na etapa de pavimentação das pistas. “Quem sair da Alça Viária chegará na Perimetral rapidamente. É uma obra que transforma o trânsito, vai trazer fluidez e melhor qualidade de vida”, declarou.

Estrutura e diferencial

O projeto mobiliza cerca de mil trabalhadores e inclui duas pontes e quatro viadutos, estruturas pensadas para garantir maior fluidez e segurança ao tráfego. A avenida terá duas faixas de rolamento por sentido, ciclovia, pavimentação de alta resistência e iluminação pública em LED com uso de energia solar.

No eixo ambiental, a obra prevê 37 passagens de fauna ao longo do percurso, permitindo o deslocamento seguro de animais silvestres e reduzindo impactos ao ecossistema local.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a conclusão da Avenida Liberdade representa um marco estratégico para o desenvolvimento do Pará. Segundo ele, a via encurta distâncias, fortalece corredores logísticos e cria uma alternativa moderna e segura para quem entra e sai da capital.

Infraestrutura em expansão

A entrega da Avenida Liberdade integra um conjunto mais amplo de investimentos em infraestrutura no Estado. De acordo com o governo do Pará, desde 2019 foram construídas mais de 357 pontes e pavimentados três mil quilômetros de rodovias.

Entre as estruturas destacadas estão pontes sobre os rios Alto Capim, Itacaiúnas, Meruú, Fresco, Curuá-Uma e Tutuí, além da Ponte União, na Alça Viária, e da nova ligação entre Icoaraci e Outeiro. No setor rodoviário, ganharam destaque trechos como a Transcanadá, a PA-418, a PA-370 (TransUruará) e a PA-160 (Transcarajás).

Os reflexos dessas obras também são apontados por empreendedores do interior. Em São Félix do Xingu, o empresário Marcelo Paixão relata que a nova ponte sobre o rio Fresco trouxe maior previsibilidade ao negócio, antes dependente de balsas. “A ponte trouxe prosperidade, diminuiu tempo de viagem e barateou produtos”, afirmou.

Próximas entregas

O cronograma para 2026 inclui a construção das pontes sobre o Rio Maguari (entre Belém e Ananindeua), em São Domingos do Capim, no Moju e no Furo da Laura, em Colares. Também avançam obras de pavimentação na PA-151, entre Baião e Breu Branco, e na PA-368 (Transmarajó), que deve interligar o Marajó ao Baixo Tocantins com 148 quilômetros de asfalto a partir de Portel.

Palavras-chave

avenida liberdade

seinfra

infraestrutura viária

pará
.
