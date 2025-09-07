Avenida Liberdade: entenda como a via deve mudar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém

As obras da avenida Liberdade, em Belém, já atingiram 65% de execução e têm previsão de conclusão para o fim deste semestre, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). A via expressa promete transformar a mobilidade urbana da Região Metropolitana ao criar uma ligação direta entre diferentes pontos estratégicos. O trajeto começa ao lado da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro da Terra Firme, segue por Ananindeua e chega à Alça Viária, em Marituba.

Essa intervenção faz parte de um pacote de obras estratégicas na área da mobilidade na Região Metropolitana de Belém. O conjunto de projetos busca criar novas rotas, reduzir congestionamentos e melhorar a integração entre bairros e municípios. Como é o caso da duplicação e o prolongamento da Rua da Marinha. Com 3,5 quilômetros de extensão, ciclofaixas e infraestrutura acessível, a via vai ligar pontos estratégicos da capital, conectando a avenida Augusto Montenegro à avenida Centenário, no Mangueirão, e está entre as obras que deixarão um legado para a COP 30.

Outra frente importante é a construção de viadutos em áreas de grande fluxo, como os da avenida Mário Covas, nos cruzamentos com as avenidas Três Corações e Independência - que ainda está em andamento -, além da obra em andamento na avenida Dr. Freitas com a avenida João Paulo II. Essas intervenções, somadas aos viadutos já entregues na BR-316 e ao viaduto da Ananin, formam um corredor viário que facilita o deslocamento entre Belém e Ananindeua.

Congestionamento

Além de aliviar o trânsito em áreas congestionadas, a avenida será fundamental para o escoamento de cargas que chegam à capital, especialmente vindas do sul do Pará e do Baixo Tocantins. Ainda de acordo com Seinfra, responsável pela coordenação das obras de infraestrutura, os trabalhos avançam conforme o cronograma previsto.

No dia 15 de junho de 2024, o Governo do Pará oficializou o início da construção da Avenida Liberdade, com a assinatura da Ordem de Serviço pelo governador Helder Barbalho. Na ocasião, também foi entregue a licença ambiental do projeto, emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Segundo a gestão estadual, a expectativa é que a nova avenida reduza significativamente o tempo de deslocamento e os congestionamentos nas principais vias da RMB, como a rodovia BR-316 e a avenida Almirante Barroso, por onde atualmente circulam mais de 23 mil veículos por dia. “A Seinfra ressalta que a obra vai melhorar a mobilidade urbana para cerca de 2 milhões de pessoas, com redução no tempo de deslocamento e mais qualidade de vida”, detalhou a pasta, por meio de nota.

Com a nova via, a diminuição do tempo de deslocamento nesses trechos, de acordo com a secretaria, representa “17,7 mil toneladas a menos de CO₂ por ano com a redução do uso de combustíveis fósseis”. “Como parte das diretrizes ambientais previstas, estão sendo implementadas soluções de sustentabilidade na infraestrutura da via, incluindo ciclovia, sistema de iluminação com energia solar e 34 passagens de fauna, destinadas a preservar o deslocamento seguro da biodiversidade local”, detalhou a pasta à reportagem.

A nova via será uma ligação estratégica entre a Alça Viária e a Avenida Perimetral, próxima à UFPA, beneficiando diretamente Belém, Ananindeua e Marituba (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)

Fauna

A nova avenida também contará com 30 unidades de passagem de fauna e barreiras acústicas para mitigar os possíveis impactos ambientais. Segundo o governador, o projeto foi pensado para evitar impactos ambientais. “A ausência de necessidade de desapropriação e o acompanhamento do linhão da Eletronorte aceleram a obra e reduzem o impacto ambiental, evitando avanços sobre áreas de proteção ambiental”, enfatizou Helder Barbalho no mesmo dia em que as obras foram iniciadas.

Mais recentemente, no dia 22 de agosto deste ano, o governador Helder Barbalho realizou uma vistoria técnica nas obras da via. A obra avança em diversas etapas, como a pavimentação de 2,5 quilômetros, além dos serviços de terraplanagem, base, sub-base e asfaltamento. Também estão em andamento as construções de duas pontes e quatro viadutos, que vão facilitar a travessia de comunidades como Abacatal, Navegantes e Ceasa.

“Estamos chegando a 70% das obras concluídas, já na fase de pavimentação desta via tão importante, que interligará Marituba, Ananindeua e Belém. Com 14 km de extensão, viadutos, pontes e ciclofaixas, a nova avenida vai economizar tempo da população, permitindo que o trajeto entre a Alça Viária e a Perimetral da UFPA seja feito em apenas 10 minutos. É uma grande solução de mobilidade e qualidade de vida para toda a região”, destacou o governador na ocasião.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, reforçou o caráter estratégico da obra, em visita à obra: “A Avenida Liberdade é um divisor de águas para a mobilidade da Região Metropolitana. Além de ser um investimento em qualidade de vida, a obra representa geração de emprego e renda para centenas de famílias e fortalece o desenvolvimento econômico da região. É um projeto estratégico, que integra tecnologia, sustentabilidade e modernidade, preparando nossa capital e os municípios vizinhos para o futuro”, afirmou o secretário.

O projeto prevê pistas com três faixas em cada sentido (Foto: Marcelo Lélis | Agência Pará)

Projeto

A avenida Liberdade terá 13,30 quilômetros de extensão, com duas faixas em cada sentido e acostamentos de 2,50 metros de cada lado. E ainda, contará com faixas exclusivas para ciclistas, pavimento ecológico na ciclovia e iluminação fornecida por energia solar. A expectativa é que a taxa de acidentes de trânsito na região também seja significativamente reduzida.

No projeto, a infraestrutura também incluirá videomonitoramento de tráfego, barreiras laterais para impedir o acesso de pedestres e três viadutos nas áreas da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa) e Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), além de uma ponte sobre o Igarapé Aurá.

Audiência pública

Em dezembro de 2023, o Governo do Estado promoveu uma audiência pública do projeto de construção da Avenida Liberdade. Participaram do evento representantes do Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Prefeitura de Ananindeua e do quilombo do Abacatal, cujo traçado da rodovia estará próximo da vicinal de acesso à comunidade.

Entenda que muda em Belém e RMB com a avenida Liberdade

Ligação estratégica:

Início: UFPA (Terra Firme, Belém)

Percurso: passa por Ananindeua

Término: Alça Viária (Marituba)

Promete fazer o trajeto UFPA – Alça Viária em 10 minutos

Extensão e características:

13,3 km de extensão

2 faixas por sentido + acostamentos de 2,5 m

Ciclofaixa com pavimento ecológico

Iluminação solar

Videomonitoramento e barreiras laterais

3 viadutos (Ufra, Ceasa, Cosanpa) + 1 ponte sobre Igarapé Aurá