Círio de Caraparu: Imagem de Nossa Senhora da Conceição é levada para procissão fluvial
A celebração ocorreu nessa segunda-feira (8), em Santa Izabel do Pará
Centenas de fiéis levam a Imagem de Nossa Senhora da Conceição ao Rio Caraparu para o início da procissão fluvial do Círio de Nossa Senhora da Conceição, na Vila Caraparu, em Santa Izabel do Pará, na manhã desta segunda-feira (8).
Hoje é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição e, por isso, 13 das 27 capitais brasileiras declaram a data como feriado. O dia é proclamado pela Igreja Católica desde 1854, ação do Papa Pio IX por meio da bula Ineffabilis Deus. A celebração reconhece a graça e pureza de Maria, Mãe de Jesus Cristo.
"Feliz Círio! Que Maria Imaculada derrame graça, proteção e esperança sobre cada família de nossa comunidade. Hoje, mais do que nunca, somos peregrinos da esperança, unidos pela fé e pela tradição que nos move", escreveu a página oficial do Círio de Carapuru no Instagram.
