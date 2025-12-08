Círio de Caraparu: Imagem de Nossa Senhora da Conceição é levada para procissão fluvial

Centenas de fiéis levam a Imagem de Nossa Senhora da Conceição ao Rio Caraparu para o início da procissão fluvial do Círio de Nossa Senhora da Conceição, na Vila Caraparu, em Santa Izabel do Pará, na manhã desta segunda-feira (8).

Imagem de Nossa Senhora da Conceição é lavada ao rio para o Círio de Caraparu (Wagner Santana / O Liberal)

Hoje é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição e, por isso, 13 das 27 capitais brasileiras declaram a data como feriado. O dia é proclamado pela Igreja Católica desde 1854, ação do Papa Pio IX por meio da bula Ineffabilis Deus. A celebração reconhece a graça e pureza de Maria, Mãe de Jesus Cristo.

Círio de Caraparu navega pelas águas (Wagner Santana / O Liberal)

"Feliz Círio! Que Maria Imaculada derrame graça, proteção e esperança sobre cada família de nossa comunidade. Hoje, mais do que nunca, somos peregrinos da esperança, unidos pela fé e pela tradição que nos move", escreveu a página oficial do Círio de Carapuru no Instagram.