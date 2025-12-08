Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Círio de Caraparu: Imagem de Nossa Senhora da Conceição é levada para procissão fluvial

A celebração ocorreu nessa segunda-feira (8), em Santa Izabel do Pará

Bruno Roberto e Lívia Ximenes
fonte

Saída para o Círio de Caraparu (Wagner Santana / O Liberal)

Centenas de fiéis levam a Imagem de Nossa Senhora da Conceição ao Rio Caraparu para o início da procissão fluvial do Círio de Nossa Senhora da Conceição, na Vila Caraparu, em Santa Izabel do Pará, na manhã desta segunda-feira (8).

VEJA MAIS

image Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha
Alguns hospitais terão atendimento parcial e regime de plantão nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição

image Solenidade da Imaculada Conceição tem homenagens de várias paróquias da Região Metropolitana
Festividades terão programação especial nesta segunda-feira (08/12), Dia de Nossa Senhora da Conceição

image Mais de 52 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belém neste feriado
Milhares de passageiros devem passar pelo espaço de sexta (05) até terça-feira (9), durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição,

image Imagem de Nossa Senhora da Conceição é lavada ao rio para o Círio de Caraparu (Wagner Santana / O Liberal)

Hoje é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição e, por isso, 13 das 27 capitais brasileiras declaram a data como feriado. O dia é proclamado pela Igreja Católica desde 1854, ação do Papa Pio IX por meio da bula Ineffabilis Deus. A celebração reconhece a graça e pureza de Maria, Mãe de Jesus Cristo.

image Círio de Caraparu navega pelas águas (Wagner Santana / O Liberal)

"Feliz Círio! Que Maria Imaculada derrame graça, proteção e esperança sobre cada família de nossa comunidade. Hoje, mais do que nunca, somos peregrinos da esperança, unidos pela fé e pela tradição que nos move", escreveu a página oficial do Círio de Carapuru no Instagram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio fluvial de caraparu

círio de caraparu

nossa senhora da imaculada conceição

cirio de nossa senhora da conceicao
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ABASTECIMENTO

Nova fase no abastecimento de água começa em 34 municípios paraenses

Veja como será o atendimento para os moradores

08.12.25 12h01

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

TECNOLOGIA

Com 39% de cobertura, 5G ainda não chega à maioria das cidades do Pará

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

07.12.25 7h30

POLÍCIA

Casos de stalking sobem 30,8% no Pará

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), de janeiro a outubro de 2024, registrou 2.595 ocorrências, enquanto no mesmo período deste ano foram 3.395

06.12.25 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

FISCALIZAÇÃO

Supermercado recebe vistoria sanitária após caso de metanol em Belém

A informação foi confirmada pela própria empresa à reportagem. O estabelecimento informou que as bebidas do lote citado já haviam sido recolhidas previamente e que a ação da fiscalização apenas formalizou um protocolo de rotina

07.12.25 21h43

Nossa Senhora da Conceição

Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha

Alguns hospitais terão atendimento parcial e regime de plantão nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição

07.12.25 12h46

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

Círio de Caraparu: Imagem de Nossa Senhora da Conceição é levada para procissão fluvial

A celebração ocorreu nessa segunda-feira (8), em Santa Izabel do Pará

08.12.25 7h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda