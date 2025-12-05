Solenidade da Imaculada Conceição tem homenagens de várias paróquias da Região Metropolitana

A Igreja Católica celebra nesta segunda-feira (08/12) a Solenidade da Imaculada Conceição, um dos quatro dogmas marianos que professam a concepção pura de Maria em vista da missão como Mãe de Jesus. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens serão realizadas em todas as paróquias, com programação especial nas paróquias dedicadas à Imaculada Conceição nos bairros da Castanheira, Cidade Velha, nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, e no distrito de Benfica, município de Benevides.

Na paróquia Imaculada Conceição, localizada na Rua Snapp, nº 09, no bairro do Castanheira, em Belém, a festividade teve início no dia 29 de novembro e segue até 8 de dezembro com missa às 19h, celebrada por padres convidados, seguida de programação cultural. Neste ano, a festividade tem o tema “Imaculada Conceição, 25 anos de fé e devoção”.

Na próxima segunda-feira (08), a Paróquia Solenidade de Nossa Senhora da Conceição estará aberta para visitação durante o dia, com Missa Solene às 7h, presidida pelo pároco, padre João Régis Araújo Teles. A missa do meio-dia será presidida pelo Padre Antônio Garcés, pároco de São Raimundo Nonato. A Missa Solene de encerramento será às 17h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, seguida por uma procissão e programação cultural.

Já na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua Cesário Alvim, no bairro da Cidade Velha, a festividade deste ano tem o tema "Filho, eis aí tua Mãe!". A Solenidade de Nossa Senhora da Conceição terá uma programação iniciando, às 6h, nesta segunda-feira (08), com ofício de Nossa Senhora. Em seguida, às 7h, haverá missa solene presidida pelo pároco Izidio Onofre.

Ao longo do dia a paroquia também estará aberta para visitação. As missas serão realizadas às 9h, presidida pelo vigário paroquial, padre Mailson Baêta, às 12h pelo vigário paroquial, padre Roberto Vagner e às 17h, a missa solene presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Após a última missa haverá a Procissão Luminosa.

Na praça matriz de Benfica, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição também realiza uma festividade com o tema "Nossa Senhora da Conceição, Mãe da Esperança, intercedei por nós!". até dia 14, com novena às 18h30, missa às 19h e programação cultural a partir das 20h.

Neste feriado - Dia de Nossa Senhora da Conceição - terá missa solene às 8h e às 18h presidida pelo pároco, Padre Oziel Ribeiro. No dia 14 de dezembro, ocorrerá o Círio das Crianças às 7h, na Missa de encerramento da festividade, às 19h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Outra paróquia com atividades é Nossa Senhora Imaculada Conceição, situada na rua Manoel Barata, nº 339, em Outeiro. Com o tema "Salve Maria… Vida, Doçura, Esperança Nossa!”, as festividades seguem até dia 8 de dezembro, com o Ofício da Imaculada às 18h30, Missa da Festividade às 19h, e programação cultural.

Na segunda-feira (8), a programação começa às 8h, com a missa da saída do Círio das Crianças presidida por Dom Julio Endi Akamine. À noite, às 19h, haverá a Missa Solene da Padroeira e o aniversário da paróquia com o encerramento da festividade.

Em Mosqueiro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na avenida 16 de Novembro, no Carananduba, continua com a festividade de tema "Imaculada Conceição, somos peregrinos da esperança" até essa segunda-feira (08), com missa diária às 19h, e programação cultural.

Neste feriado, a programação começa a partir das 7h com Santa Missa presidida pelo padre Leonardo Matias de Carvalho, vigário paroquial na Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças. Em seguida, ao meio-dia haverá a santa missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém. Às 18h, Terço e Ofício da Imaculada Conceição. O encerramento será às 19h com a Santa Missa presidida pelo pároco Padre André Teles.