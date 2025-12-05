Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Solenidade da Imaculada Conceição tem homenagens de várias paróquias da Região Metropolitana

Festividades terão programação especial nesta segunda-feira (08/12), Dia de Nossa Senhora da Conceição

O Liberal
fonte

Festividade da Imaculada Conceição terá atividades em várias paróquias da Região Metropolitana de Belém (RMB). (Ivan Duarte / O Liberal)

A Igreja Católica celebra nesta segunda-feira (08/12) a Solenidade da Imaculada Conceição, um dos quatro dogmas marianos que professam a concepção pura de Maria em vista da missão como Mãe de Jesus. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens serão realizadas em todas as paróquias, com programação especial nas paróquias dedicadas à Imaculada Conceição nos bairros da Castanheira, Cidade Velha, nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, e no distrito de Benfica, município de Benevides.

Na paróquia Imaculada Conceição, localizada na Rua Snapp, nº 09, no bairro do Castanheira, em Belém, a festividade teve início no dia 29 de novembro e segue até 8 de dezembro com missa às 19h, celebrada por padres convidados, seguida de programação cultural. Neste ano, a festividade tem o tema “Imaculada Conceição, 25 anos de fé e devoção”.

Na próxima segunda-feira (08), a Paróquia Solenidade de Nossa Senhora da Conceição estará aberta para visitação durante o dia, com Missa Solene às 7h, presidida pelo pároco, padre João Régis Araújo Teles. A missa do meio-dia será presidida pelo Padre Antônio Garcés, pároco de São Raimundo Nonato. A Missa Solene de encerramento será às 17h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, seguida por uma procissão e programação cultural.

Já na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua Cesário Alvim, no bairro da Cidade Velha, a festividade deste ano tem o tema "Filho, eis aí tua Mãe!". A Solenidade de Nossa Senhora da Conceição terá uma programação iniciando, às 6h, nesta segunda-feira (08), com ofício de Nossa Senhora. Em seguida, às 7h, haverá missa solene presidida pelo pároco Izidio Onofre.

Ao longo do dia a paroquia também estará aberta para visitação. As missas serão realizadas às 9h, presidida pelo vigário paroquial, padre Mailson Baêta, às 12h pelo vigário paroquial, padre Roberto Vagner e às 17h, a missa solene presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Após a última missa haverá a Procissão Luminosa.

Na praça matriz de Benfica, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição também realiza uma festividade com o tema "Nossa Senhora da Conceição, Mãe da Esperança, intercedei por nós!". até dia 14, com novena às 18h30, missa às 19h e programação cultural a partir das 20h.

Neste feriado - Dia de Nossa Senhora da Conceição - terá missa solene às 8h e às 18h presidida pelo pároco, Padre Oziel Ribeiro. No dia 14 de dezembro, ocorrerá o Círio das Crianças às 7h, na Missa de encerramento da festividade, às 19h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Outra paróquia com atividades é Nossa Senhora Imaculada Conceição, situada na rua Manoel Barata, nº 339, em Outeiro. Com o tema "Salve Maria… Vida, Doçura, Esperança Nossa!”, as festividades seguem até dia 8 de dezembro, com o Ofício da Imaculada às 18h30, Missa da Festividade às 19h, e programação cultural.

Na segunda-feira (8), a programação começa às 8h, com a missa da saída do Círio das Crianças presidida por Dom Julio Endi Akamine. À noite, às 19h, haverá a Missa Solene da Padroeira e o aniversário da paróquia com o encerramento da festividade.

Em Mosqueiro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na avenida 16 de Novembro, no Carananduba, continua com a festividade de tema "Imaculada Conceição, somos peregrinos da esperança" até essa segunda-feira (08), com missa diária às 19h, e programação cultural.

Neste feriado, a programação começa a partir das 7h com Santa Missa presidida pelo padre Leonardo Matias de Carvalho, vigário paroquial na Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças. Em seguida, ao meio-dia haverá a santa missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém. Às 18h, Terço e Ofício da Imaculada Conceição. O encerramento será às 19h com a Santa Missa presidida pelo pároco Padre André Teles.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

festividade da imaculada conceição

nossa senhora da imaculada conceição

Igreja Católica em Belém

Arquidiocese de Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

FOLGA

Segunda-feira é feriado em Belém? Entenda como fica o dia 8 de dezembro

Capital paraense adota ponto facultativo em data dedicada a Nossa Senhora da Conceição

02.12.25 0h21

belém

Operação retira trailers que ocupavam irregularmente vias públicas na Marambaia

Antes da remoção, os proprietários dos trailers foram notificados previamente e receberam prazo para retirar os veículos voluntariamente

02.12.25 0h01

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

ALTERAÇÕES

Autoescolas de Belém temem redução de alunos após mudanças nas regras para obtenção de CNH

Gestores de algumas unidades afirmaram que ainda devem aguardar a entrada em vigor da medida para detalhar, de forma oficial, o impacto das mudanças

03.12.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda