Mais de 52 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belém neste feriado

A Norte da Amazônia Airports (NOA), expedição do Aeroporto Internacional de Belém, informa que, entre os dias 5 e 9 de dezembro de 2025, período do feriado de Nossa Senhora da Conceição, a expectativa é de que 52,4 mil passageiros embarquem e desembarquem nos 398 voos programados para o empreendimento.

Os destinos nacionais mais procurados são, respectivamente, São Paulo (SP), Brasília (DF), Macapá (AP), Fortaleza (CE) e Manaus (AM). Já nos internacionais, destacamos Lisboa (Portugal), Fort Lauderdale (EUA), Bogotá (Colômbia), Paramaribo (Suriname) e Caiena (Guiana Francesa).