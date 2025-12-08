Nova fase no abastecimento de água começa em 34 municípios paraenses

Começou nesta segunda, 8, uma nova fase no abastecimento de água para 34 municípios paraenses, com a operação definitiva da Águas do Pará. A empresa passa a atender mais de 195 mil moradores na Região Metropolitana de Belém (RMB) e áreas próximas. Os moradores passam a contar com os canais de atendimento gratuitos e 24 horas da Águas do Pará, disponíveis pelo 0800 091 0091 (WhatsApp e ligações), pelo site aguasdopara.com.br e pelo aplicativo Águas App, para Android e iOS. Por esses canais, a população pode se informar sobre os serviços de abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

Veja a lista dos municípios:

Abatetuba, Afuá, Augusto Correa, Breu Branco, Bragança, Cachoeira do Arari, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Inhangapi, Limoeiro do Ajuru, Magalhães Barata, Marabá, Marapanim, Mocajuba, Moju, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Pará, São Caetano de Odivelas, São Francisco do Pará, Soure, Tailândia, Tracuateua, Vigia, Viseu.

Em Castanhal, por exemplo, os primeiros esforços se concentram na recuperação e limpeza de quatro poços de captação, beneficiando diretamente os conjuntos dos Tangarás e Ipês localizados no bairro do Fonte Boa e o bairro do Milagre.

De acordo com o gerente executivo de operação, Lucas Damasceno, o estudo preliminar nos bairros apontou que será necessária a perfuração de dois poços novos para atender a comunidade.

“Também estão previstas a perfuração de dois novos poços, melhorias no sistema de tratamento e a ampliação da reserva de água de Castanhal e assim a oferta do sistema deve aumentar em 150 mil litros por hora, impacto que alcançará cerca de 30 mil moradores”, disse.

O atendimento presencial em Castanhal será realizado na Usina da Paz, localizada na Rua do Contorno, s/n, bairro Jaderlândia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No município de Inhangapí, a empresa inicia a revitalização e limpeza do reservatório central e de um dos poços responsáveis pelo abastecimento local, de aproximadamente mil residentes.

Outros municípios

Além de Castanhal e Inhangapí, a Águas do Pará passa a operar nesta segunda em outros 32 municípios paraenses. Com essa expansão, a concessionária passa a atender 37 cidades, alcançando 3,1 milhões de moradores em áreas urbanas — entre eles Belém, Ananindeua e Marituba, onde a operação já está em curso desde 1º de setembro.

A seleção dos municípios que entram no cronograma deste mês levou em conta fatores como a disponibilidade rápida de informações técnicas e comerciais, além da capacidade de mobilizar equipes e equipamentos para garantir a prestação dos serviços com qualidade desde o início.