Bombeiros resgatam idosa de área alagada pela chuva em Bragança, no nordeste do Pará

Chuva que cai desde a madrugada deste sábado (28) gerou estragos em diferentes bairros da Pérola do Caeté

O Liberal
fonte

Cidade de Bragança no nordeste do Pará sofre com os alagamentos neste sábado (28). (Reprodução redes sociais)

O Corpo de Bombeiros resgatou de um alagamento, na manhã deste sábado (28), uma idosa dentro da sua residência, em Bragança, município do Nordeste do Pará. A cidade foi fortemente atingida pela chuva desde a madrugada deste sábado. Vários bairros registraram alagamentos devido a forte chuva. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão nas ruas atendendo chamados.

Além do resgate de moradores das áreas alagadas, vídeos feitos pela população mostram carros parados totalmente cercados pela água, motos atravessando verdadeiros rios, e muitas áreas cheias de água. Mais tarde a Defesa Civil de Bragança deverá realizar um balanço da situação do município.

O prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, divulgou nota nas redes sociais sobre o enfrentamento aos alagamentos. "Montamos uma grande força-tarefa para enfrentar os alagamentos que atingem nossa cidade, após as últimas horas de chuva somada à maré alta", disse.

"Já mobilizei a Defesa Civil, o Demutran, a Guarda Civil, nossas equipes de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, além do SAMU. Estamos nas ruas, atuando de forma integrada nas áreas mais afetadas garantindo atendimento rápido, organizando o trânsito e dando total suporte às famílias que mais precisam", completou.

Essa matéria está em atualização.   

Serviço: Telefones úteis 

Guarda Civil Municipal (Defesa Civil) - (91) 98843-6292

Polícia Militar - (91) 98412-0962

Corpo de Bombeiros - (91) 98585-3736

Cruz Vermelha (91) 98538-2635

Samu - 192

Semma - (91) 98508-5748

